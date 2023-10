Cuatro mendocinos muertos en Córdoba: cómo habría sido el brutal accidente según las primeras hipótesis

Tras el fatal accidente ocurrido en la provincia de Córdoba en el que cuatro mendocinos, oriundos de los departamentos de Junín y San Martín, murieron y una mujer perdió un embarazo de cinco meses, comenzaron a surgir las primeras hipótesis acerca de cómo pudo haber ocurrido el violento choque.

Según Juan Torres, el jefe de Bomberos de Villa Rumipal, quien participó en la recuperación de los cuerpos tras el siniestro, se trata de una ruta (la Ruta Provincial 5) que durante los fines de semana se torna muy concurrida y no da lugar a transitar a alta velocidad, algo extremadamente peligroso por la cantidad de curvas que hay.

Accidente en Córdoba. Foto: Policía de Córdoba

"Se trata de una ruta de muchas curvas que, para la gente que no es del lugar, puede generar algún tipo de inconveniente o incluso derrapes. A veces, los conductores se salen a la banquina, se asustan, pisan el freno y pierden el control", expresó a medios locales de esa provincia.

Según precisó el jefe de Bomberos, aparentemente, la mecánica del accidente tuvo que ver con que uno de los rodados se cruzó de carril en horario nocturno, haciendo que el impacto fuera muy potente.

"No es una ruta para transitar a más de 80 o 100 kilómetros por hora. Es un camino de sierras", detalló Torres antes de admitir que él mismo se sentía "shockeado". "No estamos acostumbrados a este tipo de accidentes. No son frecuentes en la zona", selló.

Cuatro hombres y una mujer oriundos de Mendoza perdieron la vida. Foto: Policía de Córdoba

Un siniestro que conmocionó a Mendoza

El siniestro sucedió alrededor de las 0.30 en la zona de Villa Rumipal, departamento de Calamuchita. Los fallecidos fueron identificados como Alberto Jesús Campos Hernández (36), Octavio Pérez Toledo (30), Horacio Marcelo Ronchetti (36) y Adrián Leonardo Guajardo (36), todos oriundos de Mendoza, según reportan medios de Córdoba.

El hecho fue en la Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 101, y lo protagonizaron un Fiat Uno y un Chevrolet Joy. Las víctimas fatales viajaban en el primero de los rodados mencionados, en tanto que en el otro vehículo iba una pareja. Estos últimos son Damián Avilés (40) y Paloma Funes (28), nacidos de Villa del Dique. La joven, como consecuencia del choque, sufrió la pérdida del embarazo y la fractura de su brazo izquierdo.

Durante toda la madrugada la Policía de Córdoba trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del accidente.