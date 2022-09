Habló el asesino de Melody Barrera: "Le pregunté si tenía droga y me tiró gas pimienta"

Este jueves por la mañana se viven las últimas horas del juicio por jurados de Melody Barrera, la joven asesinada en agosto de 2020. Previo a los alegatos de cierre, el imputado por su muerte decidió hablar y sus dichos no fueron bien recibidos por familiares de la víctima, quienes reclamaron que se lo condene con la pena más alta.

"Pasé por el lugar, le pregunté cuánto cobraba por sus servicios y dónde podía conseguir droga, porque tengo una adicción, pero me tiró gas pimienta. Me fui y ahí me di cuenta que me faltaba el arma reglamentaria. Cuando volví me quiso disparar y forcejeamos", dijo Cháves Rubio mientras leía su declaración en un papel.

Y agregó: "Me alejé y disparé".

Darío Jesús Cháves Rubio está imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por odio de género o a la orientación sexual (travesticidio), por la función de policía, ensañamiento y alevosía", el cual arriesga la pena de prisión perpetua.