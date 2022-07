El relato de comerciantes durante los incidentes: "Nos escondimos"

El femicidio de Agostina Trigo en San Martín conmocionó a toda la provincia de Mendoza. La joven había salido a buscar trabajo como niñera y fue asesinada a las pocas horas de su desaparición. En búsqueda de justicia, este miércoles realizaron una marcha que terminó con varios destrozos e incluyó hasta bombas molotov. A horas del hecho, comerciantes que tienen sus locales frente al Ministerio Público Fiscal (MPF) relataron a MDZ cómo vivieron la situación.

David trabaja Decibeles, un local de informática ubicado en la calle 25 de Mayo 497, de San Martín. Ayer por la tarde se encontraba atendiendo cuando ingresó la Policía y les alertó sobre lo que sucedía.

"Pensábamos que era una manifestación tranquila pero pasó la Policía avisando que cerremos las persianas porque venían rompiendo todo desde la Municipalidad y fue así como dijeron", contó.

El joven explicó que desde el interior del local observaba cómo algunas personas rompían los adoquines y los arrojaban hacia el Ministerio Público Fiscal. "Tiraban bombas molotov, de todo. Lo vi todo yo, nadie me lo cuenta. Vi a personas rompiendo los vidrios y habían heridos".

El MPF no abrió sus puertas hoy.

Y agregó: "Nos asustamos demasiado y nos escondimos. Se escuchaba cómo rompían los adoquines y después reventaban contra las vidrieras. Acá no rompieron nada porque pegaba en la reja, por suerte".

En medio de los incidentes, algunas personas comenzaron a pedir que dejaran de romper vidrios, pero no se detuvieron. "Se sentía que decían: 'Chicos, vinimos a una manifestación pacífica, no venimos a romper nada'. Pero era un grupo el que venía haciendo ese desastre", expresó David.

Un reclamo justo

Por su parte, Noemí tiene un local de indumentaria frente al Ministerio Público Fiscal y, aunque afirmó que no comparte la violencia, resalta el pedido de justicia familiar.

"La policía pasó a las 16 y nos avisó que guardáramos las cosas y moviéramos los autos porque se venía una marcha grande. Cuando llegó la marcha bajé la persiana pero era mucha gente bien, que venía a pedir justicia. Habían mujeres, niños, señoras que son de San Martín, pero todos venían en calma", dijo la vecina.

Aunque al inicio hubo cánticos y aplausos, en un momento de la tarde una joven tomó una piedra de un container que se encuentra en las inmediaciones del MPF, ya que al lado existe una obra en construcción, y la lanzó hacia una zona vidriada. "Ahí empezó todo". La zona, con custodia policial.

"Para mí ese no es el pedido de justicia, para ninguna mujer ni nadie. Estuvimos con mucho miedo porque no sabíamos qué se venía, si nos agarraba una piedra o una bala. Igualmente yo no vi agravios hacia ningún comercio, no hay ningún local con cristales rotos", indicó.

Finalmente, este jueves circula por las redes sociales la realización de una nueva marcha en la zona que exigirá que liberen a las personas detenidas. Para esta vez, Noemí ya está preparada: le dijo en forma de chiste a su empleada que "se traiga un casco".

"Yo creo que es gente infiltrada la de ayer, que se metió a arruinar un pedido de justicia porque todas las mujeres tenemos derecho a salir tranquilas. Esos monstruos, asesinos, tienen muchas denuncias previas y todo eso queda en un papelito que casi no se toma en cuenta. No puede ser que salgan a la calle y terminen con la vida de una criatura de 22 años", concluyó la comerciante.