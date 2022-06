"Lo querían matar desde hace tiempo": los detalles del crimen en Guaymallén

Claudio Osorio tenía 47 años y este lunes por la mañana fue asesinado de un tiro en la espalda, en la puerta de su casa. Tras el hecho, vecinos del barrio Pedro Molina II de Guaymallén estuvieron presentes en la zona, siguiendo de cerca el trabajo de Policía Científica. Quién era la víctima.

Una vecina se acercó a Calle Colombia al 2000 y estuvo a tan solo cuatro casas de donde trabajaban los efectivos policiales para retirar el cuerpo. Desde ese lugar decidió presenciar lo que sucedía, aunque no lo tenía muy claro. La mujer pensó que se trataba de una nueva balacera, pero descubrió que su vecino, a quien conocía desde su infancia, había sido asesinado.

"Sabía que en algún momento iba a pasar", dijo a MDZ, aunque se encontraba sorprendida.

Así trabajaban en el lugar del crimen. Foto: ALF PONCE MERCADO/ MDZ.

Desde hace cuarenta años, la vecina vive a unas ocho casas de la familia Osorio y los conoce casi como si fuese su propia familia. "Yo le cortaba el pelo a Claudio y su madre, él me llamaba y yo iba a su casa. Primero murió el padre, después la madre y ahora este hijo; solo queda un hijo en el Sur".

Aunque afirmó que su madre era una excelente mujer, resaltó que Claudio Osorio "tenía malas juntas". "Lo tiroteaban permanentemente a ese chico, entonces el hermano que es camionero y vive en el Sur se lo llevó a vivir con él durante dos o tres años".

Pese a que esos tres años en los que permaneció en el Sur fueron tranquilos, al llegar a Mendoza, los episodios de violencia continuaron. Los vecinos coinciden que en esa casa había droga y "malas juntas".

"Cuando era un niño era muy bueno, jugaba con los nenes de acá de la zona. Después cuando fue más grande empezó a juntarse con otra gente que no era del barrio y tenía malas juntas. Una vez me entró a chorear las herramientas de trabajo a mi casa y lo agarré y le dije que se portara bien o le iba a ir mal conmigo. Desde ahí no se metió más conmigo, pero a otra vecina que tenía una verdulería le entraba a robar cada dos por tres y terminó cerrándola", expresó.

Vendían...

Desde que murió la madre, hace aproximadamente cuatro años, Claudio Osorio vivía solo en la casa familiar. Si bien algunas personas remarcaban que ya no se metía tanto con los vecinos cercanos, durante la tarde la casa se convertía en un lugar de reuniones. "Vendían...", dijo susurrando la vecina.

"Había problema con eso. Con los demás vecinos no había otro problema", remarcó. Y agregó: "aunque sé que estuvo preso, al menos con nosotros ya no se metía, era buen vecino", agregó. Policía científica trabajando en la escena del crimen. Foto: ALF PONCE MERCADO/ MDZ.

Según el relato vecinal, la venta de droga era un negocio que le causaba problemas. "No se si ya la arreglaron, pero si ven la pared está minada de balas, tenía la casa toda baleada. Esto viene desde hace mucho tiempo, a él lo querían matar desde hace mucho tiempo".

"Cada tanto que él salía a la puerta en la tardecita lo tiroteaban. Sabían pasar en motos o autos y él se metía rápido a la casa. A lo mejor él debería... (plata)", expresó otro de los vecinos a este diario.

El crimen

Este lunes 6 por la mañana un hombre fue asesinado en Guaymallén. Las primeras investigaciones remarcan que un grupo de sujetos lo fue a buscar a su casa y lo balearon.

El hecho se produjo a las 7.20 de este lunes, en calle Colombia al 2000 del barrio Pedro Molina II del departamento de Guaymallén. Allí, un llamado al 911 dio alerta sobre un herido de gravedad que se encontraba en la puerta de su domicilio.

Al llegar al lugar, efectivos confirmaron que se trataba de un hombre que tenía un impacto de bala en la zona del pecho, con orificio de entrada y salida. Tras esa situación, una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado confirmó el deceso del sujeto.