Caso Leticia Allo: expectativa de la madre de la víctima por el veredicto en el juicio contra el hijo de un pastor evangélico

Esta mañana se realizará la cuarta y última audiencia en el juicio oral contra Iván Prein, hijo de un conocido pastor de la iglesia evangélica pentecostal, quien está acusado de atropellar, en estado de ebriedad, a Leticia Allo, y provocarle la muerte. El hecho ocurrió el 29 de mayo del año 2016.

El debate oral, que comenzó el lunes de la semana pasada, terminará este lunes. Antes de que el Tribunal dé a conocer su veredicto, el imputado podrá decir sus últimas palabras.

El viernes pasado la querella, durante sus alegatos, aseguró que no existe ninguna duda de la autoría de Prein y pidió 5 años (la pena máxima) con cumplimiento efectivo. Además solicitó 10 años de inhabilitación.

En tanto, la fiscalía manifestó que el conductor excedió el límite de velocidad mientras estaba alcoholizado (con 1,1 de alcohol en sangre) y huyó durante 13 cuadras. Por ello, solicitó la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación por 10 años y la detención en el momento de la condena. Además, pidió que se le prohíba salir del ámbito territorial y le requirió entregar su pasaporte, algo que se concretó el mismo viernes.

Por su parte, Iván Prein pidió declarar y, en una breve exposición, se negó a responder preguntas. Allí aseguró: “Es muy difícil estar acá, entiendo que no soy la víctima pero hace 6 años mi vida se detuvo. Desde la imputación de este hecho comenzamos a recibir hostigamiento, tuvimos escraches todos los integrantes de mi familia con nombre y apellido y se dijeron cosas que no tienen nada que ver”.

En otro pasaje de su declaración, manifestó que hace dos años le ofrecieron un acuerdo cuya decisión le llevó tiempo tomar: “Quise evitar esta semana y el escarnio público, me declaré culpable de algo que no era, quise evitar esto a toda costa. No entiendo cómo llegamos hasta acá, los amigos de Leticia, la policía, alguien se equivocó”.

Antes de conocer el veredicto MDZ habló con Mónica Pueblas, mamá de Leticia para conocer cuáles eran sus expectativas.

“La verdad que las expectativas que tenemos es que va quedar preso porque era una contradicción tras otra cada prueba que ellos ofrecieron, se afirmaba lo que decíamos desde un primer momento: que era él el que pasó por ahí, que la atropelló y siguió, que la policía lo tuvo que perseguir”, señaló la mujer.

Monica también sostuvo: “Tuvimos la suerte que había un CGP cerca y al instante que pasó el accidente se acercó uno de los autos de la policía y los chicos le dijeron 'ese es el Fiat punto blanco' que pasó. Entre los testigos nuestros y los de ellos con pericias mentirosas. Estoy convencida que esto tiene que salir bien”.

Y agregó: “La expectativa es que va ser un fallo ejemplificador ya que hay tantas injusticias, tantas familias que están pasando lo mismo que nosotros y lo que cuesta llegar al juicio. Imagínate que hace seis años que estamos detrás de esto”.

Sobre el joven recordó que, una de las cosas que dijo cuando declaró, fue que lo obligaron a firmar el juicio abreviado hace dos años atrás donde se declaraba culpable. “No aclaró quien lo había obligado. Fue todo muy confuso, las pruebas que presentaron y la declaración que hizo Iván”, comentó.

El viernes pasado, los jueces del Tribunal libraron un oficio a Migraciones para que el imputado no pueda salir del país y además tuvo que entregar el pasaporte en la fiscalía.

“Yo soy la mamá quizá no soy muy objetiva pero todos los lugares por donde ella pasó te puedo asegurar que dejó todo el amor que se puede dejar, colegio primario y secundario, compañeros profesores, compañeros de trabajo, de la facultad. Le encantaba bailar, tomó clases con Reina Reech, clases de baile en varias oportunidades y en todos lados la gente la recuerda con todo el amor, sufren el dolor de la pérdida y nos están acompañando hasta el día de hoy”, aseguró la mujer al ser consultada acerca de cómo desea recordar a su hija.

Sobre Leticia recordó que, además de haberse recibo de contadora a los 24 años con mención de honor, le gustaba la joda. “Bailar era su pasión pero lo hacía los fines de semana porque en la semana trabajaba y tomaba sus clases de baile. Se nos fue la luz de la familia. En su último cumpleaños, el 29, cuando tenía que soplar las velitas y le decíamos que pida tres deseos, dijo que ella era feliz y no tenía deseos para pedir y cuando estuvo internada estaba dentro de su dolor porque tuvo una operación importante con una prótesis en la espalda, ella en lugar de quejarse lo que decía era “Mamá como nos quiere la gente” porque estuvimos tan acompañados y rodeados de tanto amor que lo único que me da paz es saber que a ella lo rodeó todo eso hasta su último momento”, aseguró.

El hecho

El 29 de mayo de 2016, en la esquina de la avenida Córdoba y Bonpland, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires cuando Leticia regresaba de bailar con un grupo de amigos, fue atropellada por Iván Prein, quien conducía un Fiat Punto, con 1,1 gramos de alcohol en sangre.

Al momento de los hechos, el joven que tenía 24 años huyó a toda velocidad y, tras una persecución policial, fue detenido a cuadras del lugar. A las pocas horas, sin embargo, recuperó su libertad.

Seis años después y tras fracasar el acuerdo que ofreció el imputado para declarase culpable en un juicio abreviado con una pena de tres años de cárcel sin cumplimiento efectivo y dinero como resarcimiento, propuesta rechazada por la familia de la joven hizo que todo se dilatara. Ahora y acompañada la familia por las Madres del Dolor finalmente el debate llega a su fin, aunque la causa tramitó con la vieja Ley de Tránsito, por lo cual la pena máxima que podría caberle sería de cinco años de prisión que, incluso, podría quedar en suspenso.

Hay una petición impulsada por su familia y sus amigos que tiene más de 47.000 firmas en reclamo de justicia.