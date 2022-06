Caso Próvolo: liberaron a la monja Kosaka Kumiko

Aún con el segundo megajuicio por los abusos sexuales a niños sordos en el instituto Próvolo de Luján en suspenso, este viernes la Justicia ordenó la liberación de la monja japonesa Kosaka Kumiko, una de las principales apuntadas en esta parte de la investigación. El motivo de esta decisión es que se venció el plazo de su prisión preventiva, que actualmente cumplía en arresto domiciliario.

La noticia fue confirmada este viernes cerca de las 14 horas. Lucas Lecour, abogado querellante indicó: "Le concedieron la libertad a Kumiko Kosaka por vencimiento del plazo de la prisión domiciliaria. Esto no significa que su situación procesal haya mejorado o que no se le crea a las víctimas, si no simplemente que la dilación del juicio ha beneficiado a la religiosa. No puede tener contacto con ninguna víctima de ningún tipo y tampoco salir del país".

Familiares de las víctimas de dichos abusos estuvieron presentes en el Polo Judicial mientras se realizó la audiencia. En ese contexto, uno de los abogados querellantes de las al menos quince personas que denunciaron las atrocidades vivenciadas en el ex edificio y cometida por los curas a cargo y personal auxiliar, Oscar Barrera, detalló que si bien Kumiko será de la pulsera monitoreada y ya no tendría que permanecer en prisión, ello no la exime del delito por la cual se la investiga.

"El juicio va a seguir aunque le otorguen el cese de la prisión preventiva. Así y todo seguramente va a tener restricciones porque además debe comparecer a ese juicio todos los días. Lo único que cambia es eso; el cese de la prisión preventiva", explicó Barrera a modo de transmitir tranquilidad de las familias y las víctimas. En ese sentido, el letrado aclaró que luego de que en el caso de que la resolución en cuestión sea publicada la acusación contra su persona persistirá. "El juicio va a seguir; nosotros les creemos a las víctimas. Que salga en libertad no implica que se le otorgue la inocencia ni que el juicio deba terminar", destacó Barrera.

Los familiares de las víctimas estuvieron presentes este viernes desde las 8 de la mañana en el Polo Judicial.

La monja japonesa Kosaka Kumiko está acusada de abuso sexual agravado y corrupción de menores, es la única que permanece con prisión preventiva y en las últimas horas podría quedar en libertad. Los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron condenados a 45 y 42 años de prisión. Mientras que el jardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años. Previamente también había sido condenado a 10 años de prisión el administrativo Jorge Bordón, quien aceptó los abusos cometidos en un juicio abreviado.