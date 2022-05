Susto en la Universidad Champagnat por la filmación de eventos sobrenaturales

Estudiantes asustados y docentes sorprendidos por la filmación de eventos sobrenaturales en la Universidad Champagnat, en Mendoza. Las imágenes fueron divulgadas por el personal de seguridad de la institución.

Los videos corresponden a los últimos días de abril. Allí, se escuchan ruidos tal como si se tratara de movimiento de sillas. Pero, otro video capta una secuencia: cerca de la garita del trabajador de seguridad, una silla se corre de lugar.

Tales imágenes recorrieron los grupos de WhatsApp de docentes y alumnos, y el caso comenzó a viralizarse.

Pese a que parecería un caso aislado, durante la última semana otra filmación de un evento sobrenatural generó impacto en una comunidad educativa. En ella, la aparición de un supuesto "duende" generó pánico en el estacionamiento de la Universidad de Lomas de Zamora.

El episodio se registró durante la noche y en medio de una intensa niebla. Un guardia que custodiaba la zona de estacionamientos de la Universidad de Lomas de Zamora decidió filmar lo que constantemente sentía: ruidos y presencias.

En las imágenes se logra ver un pequeño sujeto que se traslada a lo largo de la cuadra y, para quienes trabajan allí se trata de un duende.

Sin embargo, el guardia de seguridad no se acerca lo suficiente y decide captar, desde lejos, la secuencia. Por este motivo, la imagen no es clara y no se pueden dar certezas de que sea realmente un duende.