Caso Lucas González: elevaron la causa a juicio oral

En el marco de la causa por el asesinato de Lucas González, perpetrado el pasado 17 de noviembre de 2021 en el barrio de Barracas, tras el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, y luego que la Cámara confirmara el rechazo al planteo de nulidad de uno de los imputados, la jueza Paula González cerró la instrucción y elevó la causa a juicio oral. Los imputados son Gabriel Alejandro Isassi, Juan José Nieva, Fabián Andrés López, Héctor Claudio Cuevas, Roberto Orlando Inca, Juan Horacio Romero, Fabián Alberto Du Santos, Daniel Alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro Ozan.

La magistrada en la elevación al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional dejó constancia que a excepción de Martínez, Arévalos y Baidon, los demás optaron por la integración de un cuerpo colegiado.

Por otra parte decidió mantener la delegación de la causa en el fiscal Leonel Gómez Barbella para que continúe con la investigación tendiente a dilucidar “la intervención de otros eventuales partícipes” -sin que sea taxativo, por ejemplo-: de Lorena Paola Miño y Micaela Soledad Fariña que se encuentran con falta de mérito; de Ernesto Fabián Martínez, Santos Ochoa, Damián Lobos, Teresa María Luján Scorza, Verónica Gabriela Andraca, Fabián Lencina, Silvia Alejandra Ozon, Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas, de quienes no se hizo lugar a sus detenciones ante la necesidad de profundizar la pesquisa; de Daniela Yanil Lozano cuya testimonial fue suspendida por el fiscal como resguardo de sus derechos constitucionales; y por lo demás, del principal Emiliano Hernández que habría estado a cargo del perímetro donde se produjo la balacera y en el que llamativamente no se encontraron las vainas disparadas por Juan José Nieva; del inspector Tévez encargado del móvil nro. 431 que llegó al sitio donde quedó el auto de los damnificados junto al procesado Daniel Rubén Espinosa y habría sido otro de los que accediera al automóvil para extraer el cuerpo de Lucas; del inspector Aguayo a cargo del móvil 432 que secundara al 431 y fuera en búsqueda de Niven cuando empezó a correr; del subcomisario Lorenzone de Desempeño Profesional que se acercara al lugar y habría recorrido la zona con Verónica Gabriela Andraca; de los subcomisarios Marco Barbosa -brigada- y Luciano De Santis -comisaría vecinal 4D de la Policía de la Ciudad- ya que durante el operativo pudieron estar a cargo de las dependencias en las que se incautaron libros que, según la DATIP, no presentaban constancias vinculadas a los hechos o sobre quiénes fueron los uniformados que se acercaron a la zona, o de aquellos que el fiscal pretende realizar una rueda de reconocimiento a distancia, es decir, Mayra Gorosito, Barbara Ojeda y Melina Jeammett Miño, integrantes del cuerpo de brigada, entre otras.

Según el requerimiento fiscal se le atribuyó a Gabriel Alejandro Isassi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López que “(...) el día 17 de noviembre de 2021, alrededor de las 9:30 horas (...) los agentes Isassi, López y Nieva, integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Policía de la Ciudad, iniciaron una persecución a bordo del rodado no identificable interno 2988, marca Nissan, modelo Tiida, dominio ITZ-786, y vistiendo ropas de civil, tras haber observado un rodado Volkswagen, modelo Surán, dominio IKG-181, circulando de manera imprudente y esquiva, siempre según la versión policial, el cual se encontraba tripulado por Julián Alejandro Salas como conductor, a su lado como acompañante Lucas Santiago González y en la parte posterior Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez”.

En dicha ocasión, los efectivos policiales intentaron interceptar a los adolescentes a los fines de detener su marcha colocando el automóvil frente a ellos para impedirles el paso. Posteriormente y sin identificarse, habrían descendido del mismo dirigiéndose hacia los jóvenes, los que presumiblemente sintieron temor ante la posibilidad de que se tratasen de ladrones que intentaban asaltarlos.

Tras ello, los cuatro jóvenes avanzaron a bordo del vehículo Surán por la Av. Iriarte, en tanto los agentes mencionados abrieron fuego contra éstos, efectuando disparos en dirección al vehículo de mención, provocando la muerte de uno de los jóvenes e intentando dar muerte a los restantes tres con alevosía (aprovechando de la indefensión de las víctimas y la intención de los autores del hecho de obrar sin riesgos).

Luego, la Surán procedió a girar hacia la izquierda, continuando por la calle Luzuriaga en dirección hacia Alvarado, arteria por la que doblaron nuevamente, deteniéndose finalmente dos cuadras después, al llegar a la intersección con la calle Perdriel. Al llegar allí, Zuñiga fue detenido por las agentes Lorena Miño y Micaela Fariña, pertenecientes a la nómina de la Comisaría Vecinal 4D de Policía de la Ciudad, quienes concurrieron a pie, tras anoticiarse de los sucesos mediante el sistema de comunicación interno de la fuerza. En tanto, Salas permanecía inmóvil en el asiento del conductor en el interior del vehículo, en estado de shock, y junto a éste, González se encontraba herido en la zona de la cabeza. Huanca Garnica, por su parte, salió corriendo del lugar.

Minutos después arribó el principal Héctor Cuevas, de la misma dependencia, a bordo del móvil interno 7696, pudiendo observar a Miño y Fariña junto a Salas y Zuñiga. Allí ordenó que los palpasen en busca de objetos de ilícito, no hallando ninguna clase de elemento. Asimismo, solicitó la presencia del SAME a los fines de asistir a González, quien permanecía inmóvil en el vehículo.

“Resulta necesario agregar que, en el ínterin, se secuestró del interior del Volkswagen Surán, una réplica de arma con la inscripción ‘The Punisher’, de acuerdo con las declaraciones iniciales vertidas por los preventores, la cual, dado todo lo producido hasta el momento en la investigación, se presume que tal elemento habría sido plantado en el lugar por el personal policial”.

Ello así, toda vez que, de conformidad con lo resuelto por el Titular del Juzgado Nacional de Menores n° 4 en oportunidad de dictar el sobreseimiento de los adolescentes, ha sido valorado por el magistrado que éstos no habrían esgrimido ningún tipo de arma.

Finalmente, también acudió el subcomisario Roberto Inca, de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4, el cual se entrevistó con Isassi, López y Nieva, tomando conocimiento de la versión que éstos sostuvieron sobre los hechos.

En diciembre de 2021 Isassi, Nieva y López fueron procesados como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido perpetrado con alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones (en perjuicio de quien en vida fuera Lucas Santiago González) en concurso ideal con tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido perpetrado con alevosía y cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones (en perjuicio de Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez) en concurso real con falsedad ideológica a título de coautores y privación ilegal de la libertad como coautores mediatos.

Luego, según la delimitación del fiscal, se le atribuyó a Héctor Claudio Cuevas, Roberto Orlando Inca Juan Horacio Romero y Fabián Alberto Du Santos “(...) haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por personal de la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina y en la nota inicial confeccionada el 18/11/21 por el Juzgado Nacional de Menores N° 4 obrante en la presente causa, en el marco del procedimiento que culminó con el homicidio agravado de Lucas González y las tentativas de homicidios de Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zuñiga Gómez, el día 17 de noviembre de 2021, alrededor de las 9:30 horas, como así también las privaciones ilegales de la libertad a Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica”.

Paralelamente, se les endilga (...) haberle aplicado tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos a Lucas González, Joaquín Zúñiga Gómez y a Julián Sosa en los que le provocaron a González una lesión circular de 1 cm. de diámetro en el dorso de su mano derecha a nivel de 1er. espacio interdigital con superficie de costra melicérica en formación, muy similar a lo observado en quemaduras de cigarrillo, en momentos en que el joven agonizaba en la intersección de las calles Perdriel y Alvarado de esta Capital alrededor de las 9:45 horas del 17/11/21 en el interior del rodado Volkswagen Suran, dominio IKG- 181, -producto del disparo que había recibido minutos antes en su cabeza por parte de personal policial-”.

“Además proferirles a los jóvenes Julián Alejandro Salas y Joaquín Zúñiga Gómez, frases tales como ‘a estos villeritos, hay que darle un tiro en la cabeza a cada uno. Donde tenes la falopa, donde está el arma con la que mataste a tu amigo’, mientras los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados, sin intervención judicial alguna y durante más de siete horas entre las 12.30 hs y las 19.40 horas dentro de un patrullero de la Policía de la Ciudad -y en total por más de 10 horas en el sitio del procedimiento- sufriendo tratos denigrantes e inhumanos, denotando un significativo odio racial hacia los mismos”.

El 14 de diciembre de 2021 se procesó también con prisión preventiva a Cuevas, Inca, Romero y Du Santos al ser hallados ‘en principio’ coautores materiales del delito de falsedad ideológica y encubrimiento agravado por la condición de funcionario público.

El 5 de enero de este año se procesó con prisión preventiva a Santana, Chocobar, Baidon, Martínez, Arévalos, Espinosa y Ozan al ser hallados ‘en principio’ como coautores materiales del delito de encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley privaron de la libertad a Julián Alejandro Salas, Lucas Santiago González y Joaquín Zuñiga Gómez y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvo.