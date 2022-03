Policía mató a tiros a un motochorro que intentó robarle

Un policía de 27 años mató de al menos dos disparos a un "motochorro" que intentó robarle junto a otro delincuente en la ciudad de Mar del Plata. Pese a que se identificó como personal policial y dio la señal de alto, el ataque continuó.

El hecho se produjo minutos antes de las 23 del miércoles, cuando dos personas que se desplazaban en moto abordaron al agente, quien es miembro del Escuadrón de Caballería de la localidad balnearia. El hombre caminaba de civil junto a su pareja, en el barrio San Cayetano, de esa ciudad.

Fuentes policiales indicaron que el efectivo había descendido de un colectivo junto a la mujer, en las calles Nasser y Bolívar, y minutos después ambos fueron atacados por los asaltantes que utilizaban una Yamaha Tornado. El hombre que iba de acompañante descendió de la moto y extrajo un arma de fuego y amenazó a ambos, e intentó robarles sus pertenencias.

El efectivo asaltado se identificó como policía e impartió la voz de alto pero el agresor comenzó a efectuar disparos que fueron repelidos por el uniformado. Al menos dos tiros realizados por el policía impactaron en el tórax de su oponente mientras que el conductor de la moto escapó.

En el lugar se presentó minutos después una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos. Tras ser atendido en ese centro de salud, el hombre, cuya identidad no había sido determinada porque no llevaba documentación, falleció.

En el hecho interviene el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, quien ordenó diversas medidas, en el marco de una causa caratulada preliminarmente como "averiguación de ilícito". En el marco de la investigación, trabajaban en el lugar peritos de la Policía Científica y personal de la Comisaría 12°.