La madre de uno de los abusadores: "Nosotros no le enseñamos a hacer eso"

La madre de uno de los seis hombres acusados de abusar sexualmente a una chica en un auto estacionado en Palermo, Buenos Aires dijo que se enteró por las redes sociales sobre lo ocurrido y sostuvo que: "Nosotros no le enseñamos a hacer eso".

La mujer es la madre de Tomás, uno de los seis detenidos aseguró que se enteró de la noticia por las redes sociales ya que la última vez que se había comunicado con su hijo por el domingo por la tarde cuando le dijo que se iba a un after y después a Plaza Serrano.

"Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso", afirmó.

En relación al hecho sostuvo que "no lo puedo ni defender porque no sé lo que pasó. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso".

"Era un chico que tenía buena relación con todo el mundo, no se llevaba mal con nadie y que respetaba a las mujeres", expresó y agregó que toda la familia se encuentra en shock.

La familia del chico de 21 años cree que conoció a los otros chicos esa misma noche porque solo Alexis de 20 años frecuentaba la casa y eran amigos.

"Por lo que me contó mi sobrino para mí se conocieron esa noche y como hacen los chicos ahora 'pintó tomarse una cerveza después'. Para mí también conocían a la chica. Capaz que hasta mi hijo también la conocía", especuló.

Hasta el momento ninguno de los seis detenidos declaró ante las autoridades, pero la joven que sufrió el abuso pudo hacerlo luego de varios días en estado de shock y dio detalles sobre lo que sucedió ese día.

Por último, la madre del Domínguez indicó que tanto ella como su hija sufren amenazas y que no salen de la casa por miedo: "Que merecemos la muerte como el chico, que me van a incendiar la casa.

"Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches con su nombre. No sabemos cómo seguir", afirmó.