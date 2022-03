Crimen del joven venezolano: Jean "solo preguntó por su hijo" tras el disparo

En la noche de este jueves, un centenar de vecinos de la sección Cuarta Este, en la Ciudad de Mendoza, reclamaron por el crimen de Jean Carlos Sosa (26), el joven venezolano ultimado de un disparo por dos malvivientes que le robaron el auto en la puerta de su casa. La gente se manifestó, cortó el tránsito en la Rotonda del Avión y pidió Justicia por el hecho y más seguridad en la zona.

Entre las personas que participaron de la movilización estuvo Anarely Carrillo (25), la pareja de la víctima y quien había llegado con él a la vivienda de calle Chenaut al 3.100, minutos antes del asalto fatal. Regresaban de un gimnasio alrededor de las 21. 30 del miércoles, y mientras ella ingresó para reencontrarse con el hijo de ambos que había quedado al cuidado de su madre, el muchacho iba a guardar el Ford Focus que le sacaron los dos delincuentes que lo atacaron.

El corte en la Rotonda del Avión.

En medio del corte de la calle y acompañada de sus vecinos, la chica contó el breve diálogo que tuvo con Jean luego de ser baleado. "Solo preguntó por su hijo, nada más". Tras esa comunicación el hombre quedó internado en el Hospital Central y cerca de la 7 falleció por el impacto de bala que le había ingresado en el pecho, durante el forcejeo que tuvo con los ladrones que ya se habían subido al coche en el momento que él corría una moto en la cochera para entrar el rodado mayor.

La Policía siguiendo la movilización.

"En ese mismo domicilio nos robaron un tiempo antes unas bicicletas: Eso no fue tan grave, pero ahora esto ya se descontroló; siempre llegábamos los tres, con el nene, y esperábamos que guarde el auto. Ahora el gordo - por el hijo de 3 años- estaba adentro, sino la tragedia podría haber sido peor", agregó Anarely, también venezolana.

La pareja se mudó a Mendoza en 2017 en busca de un futuro mejor y con más oportunidades de desarrollo con respecto a lo que vivían en su país natal.

"Yo le agradezco a la gente que me está acompañando y ayudando, a pesar de que no somos de este país. Ahora me quiero ir, para mi será una tortura salir de la casa y saber que ahí me lo mataron", expresó muy conmovida la joven.

La familia. Anarely mirando su celular y con su hijo, en medio de la protesta.

"Escapamos de Venezuela y llegamos acá con sueños y sin nada; trabajamos duro y desde abajo para crecer, y ahora me lo quitaron a él. Solo pido justicia y que Jean se convierta en un héroe, que a partir de su muerte no sigan pasando más estas cosas, que no destruyan más las familias de gente inocente y trabajadora"; cerró la pareja del fallecido.

Enojo y pedido para reunirse con las autoridades

La concentración de vecinos comenzó a las 20 en la plaza Mathus Hoyos, a una cuadra del lugar del homicidio. Allí dialogaron entre ellos, y ante los medios de comunicación expresaron la necesidad de tener una reunión con el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.