Video: un pitbull atacó a un hombre y usaron un matafuego para detenerlo

Un hombre fue atacado en su pierna por un pitbull que se escapó de su casa en la localidad bonaerense de Hurlingham.

El hecho ocurrió en Felipe Pastre al 2000, cuando un hombre de profesión albañil caminaba por la calle cuando el perro lo atacó. El animal le provocó una herida en la pierna que le dejó 27 puntos.

En el video se ve como algunas personas, entre ellos un compañero de trabajo de la víctima, se acercaron para ayudarlo e intentar que el perro lo suelte.

En la grabación se escucha a la gente gritar: "¡No le peguen que es peor, tirale agua! Tirale agua!".

El compañero de Nahuel fue quien logró detener al perro luego de múltiples intentos. Al animal lo golpearon con un palo de escoba e incluso le vaciaron un matafuego.

"Saltó un paredón de 1,20 metros, y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó en la pierna izquierda. Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o el cuello", contó la víctima en declaraciones a los medios.

La víctima dijo que el dueño no pudo frenar al animal. "Lo apretaban, pero no largaba. Intentaron con agua, con meterle un palo de escoba en la boca y tampoco. Bajó un muchacho de un vehículo a tirarle el gas del matafuego y nada", agregó.

No es la primera vez que el perro ataca a alguien. Según los vecinos el pitbull ya se había escapado antes y en esa ocasión le mordió el brazo a un transeúnte.

Un testigo contó su experiencia: “Yo estaba lejos, pero escuchaba el grito de dolor del chico. Cuando vi la herida me dio mucha impresión, era algo increíble, nunca vi algo igual”.

“El hombre quiere mucho al perro, pero no sabe lo que tiene, tendría que mandarlo a un lugar en donde tenga más recorrido para estar”, agregó el hombre.

Otro testigo llamado Alejandro dijo que los dueños del animal "son buenos vecinos que no generan problemas".

“Fue un accidente. Abrieron la puerta, se les escapó perro por abajo, y ahí saltó el pilar. La solución sería levantar un poco más el frente o poner un alambrado para que no vuelva a pasar”, agregó

Por último, explicó que los vecinos temen pasar por la casa y que ya nadie pasa por ahí.