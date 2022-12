El papá de uno de los chicos desaparecidos: "Hace 6 días que nadie duerme"

El paradero de Lucas Escalante y Lautaro Morello, los jóvenes que salieron de sus casas para ir tomar una gaseosa el viernes pasado en el partido de Florencio Varela y no volvieron más, sigue siendo un misterio. Sin embargo, durante las últimas horas efectivos policiales hallaron un cuerpo calcinado en Guernica e investigan si tiene relación con los amigos desaparecidos.

Tras varios días de silencio, el padre de Lucas, Hilario Escalante, habló ante los medios y sostuvo: "Hace 32 años estoy en Varela, todos son amigos, ¿por qué salta que estoy escondido?". Esta pregunta que hizo el padre surge de la hipótesis de que los jóvenes están secuestrados por problemas relacionados al trabajo de Hilario, quién es dueño de una empresa importante de construcción en esa localidad.

"Yo me dedico a la construcción acá en la zona. No tengo ningún roce con ningún colega, no creo que tengan quejas de mi", manifestó.

Por último, Hilario describió el calvario que viven ambas familias al no tener pistas relevantes sobre el paradero de los jóvenes: "La verdad no sé lo que pasó. Tanto como mi hijo y yo obramos bien. Hace seis días que nadie duerme, lo que quiero es encontrar a mi hijo".

Además del padre de Lucas, el tío de Lautaro habló con Ari Paluch en Esta Mañana por Radio Rivadavia y explicó que la Policía no tuvo avances en los últimos rastrillajes, mientras reclamó la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Berni no apareció para nada. Para otras cosas sí, pero para esto no", expresó Agustín. Lautaro Morello de 18 años y Lucas Escalante de 26 están desaparecidos desde el viernes 9 de diciembre.

Un tercer cuerpo

Con la difusión del pedido de los familiares de los jóvenes desaparecidos, este viernes por la mañana se conoció un nuevo hallazgo. Se trata de un cuerpo calcinado en la localidad de Guernica y los peritos están en la zona investigando si se trata de alguno de los dos jóvenes que están desaparecidos desde hace una semana en Florencio Varela.

Según se informó, fue un vecino de Longchamps el que halló en la noche del jueves un cuerpo boca abajo calcinado a la vera de la autopista en construcción "Buen Ayre", en Guernica.

El cuerpo hallado.

Si bien se encuentra en avanzado estado de descomposición, ya se investigan algunas coincidencias. Según información brindada a ViaSzeta.com, el cuerpo estaba calcinado, pero no "en su totalidad". Al parecer, la ropa, un piercing y una zapatilla serían los elementos con los que buscan coincidencias.

Durante este viernes por la mañana una gran cantidad de policías siguen llegando al lugar del hallazgo con la finalidad de rastrillar la zona en busca de otro cuerpo.