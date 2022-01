Noche trágica: cómo se encuentra el mozo que se quemó el 70% del cuerpo

Jonathan Dutra Borda es la víctima de una tragedia y, por ese motivo, tiene el 70% del cuerpo quemado. El hecho ocurrió hace 3 meses, en el bar Malloy's de la localidad bonaerense de Martínez, donde el joven trabajaba como mozo.

Ese 6 de octubre, la vida de Jonathan cambió. El joven de 30 años manipuló un bidón de cinco litros de combustible para encender un calefactor que se encontraba en el interior del bar y, por causas que hasta el momento se desconocen, el fuego entró en contacto con el combustible y se generó una explosión.

Desde ese momento, Jonathan quedó internado en terapia intensiva, con el 70% del cuerpo quemado. “Ya le realizaron más de 40 cirugías, pero todavía está postrado y sin poder ver la luz del día. Tampoco puede mover las manos y se alimenta por una sonda. Los médicos aún encuentran cierta complejidad para manejar su dolor. Siguen esperando que evolucione para realizarle futuros injertos”, explicó a Infobae la madre del joven.

Este fue el fogón que se encontraba en el interior del local.

Hasta el momento, aún no se sabe cómo terminó en esa situación. Algunos testigos creen que se podría tratar del viento o alguna maniobra que realizó el joven. Incluso, la prima de Jonathan dio su versión de los hechos, horas después de ese trágico accidente.

"Él sabía qué hacer, sabía qué bidón tenía que agarrar y sabía cómo cargarlo, era consciente de lo que estaba haciendo. Había una mínima llamita y, al estar caliente, cuando él va a cargarlo con el combustible, eso explota y automáticamente se prende fuego su cuerpo”, dijo Agustina, la prima del mozo.

Jonathan salió corriendo y pidiendo auxilio: se tiró al piso y los clientes comenzaron a tirarle agua para intentar apagar las llamas. Además, el propio joven intentó tirarse al río que se encontraba frente al local, pero nada de eso ayudó.

La causa es investigada por el fiscal Gastón Garbus, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Martínez, quien calificó la causa como “lesiones culposas”. La última medida realizada se produjo el 30 de diciembre. Ese día se designó a un perito médico para que haga un informe amplio sobre el estado de salud de la víctima.

"A mi hijo le arruinaron la vida. Me duele en el alma verlo sufrir por dolor o por no poder conciliar el sueño. Ni hablar de su salud mental, totalmente afectada por el encierro que está afrontando ya que hace tres meses que no ve la luz del Sol. Mi deseo es que se haga justicia y que se prohíba todo lo que tenga que ver con fuego y productos inflamables en los bares y restaurantes", dijo su madre.