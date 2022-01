Se excedió con las drogas y apuñaló a su madre a sangre fría

Las fiestas de fin de año trajeron consigo numerosos hechos de violencia y uno de ellos ocurrió en Salta. Un joven de 20 años discutió con su madre y reaccionó de la peor manera: la apuñaló. Sin embargo, su madre afirmó que "tiene problemas con las drogas".

Minutos después del mediodía del jueves 30, vecinos del barrio Jesús María en zona oeste de la capital de Salta, alertaron que una mujer fue brutalmente atacada. De acuerdo a los primeros datos que surgieron, el atacante resultó ser el hijo de la víctima.

En concreto, se trata de un joven de 20 años que habría actuado de forma violenta en medio de una discusión. “La apuñaló a sangre fría”, detallaron.

A su vez, testigos explicaron que “el chico tiene problemas de consumo de estupefacientes”. Esta situación habría sido el detonante del episodio.

Por su parte, una vecina de la mujer apuñalada explicó que junto a su familia se percató de lo que ocurría y colaboró con sacar de la casa a una niña que estaba al cuidado de su abuela en ese momento.

“Ella se cruzó e intentó huir de su hijo y resguardar su vida. Se pasó para mi domicilio y me dijo que lo que más le preocupaba era su nietita. Fuimos corriendo a dar la vuelta y la sacamos a la nena. Ella estaba ajeno a todo, porque no había enterado”, explicó la vecina a un medio local.

En relación al agresor, la mujer detalló que "el chico ya tiene problemas judiciales". "Doy gracias que no pasó a mayores. Espero que el juez no lo deje volver a su domicilio porque es un peligro. Esto se pudo evitar. No se puede vivir con una persona que esta mal mentalmente”.