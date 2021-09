Recataron a dos adolescentes que eran víctimas de explotación sexual

Dos adolescentes fueron rescatadas de un sitio donde las explotaban sexualmente en la provincia de La Rioja. El operativo fue concretado por el Escuadrón La Rioja de Gendarmería, junto con la policía provincial. El caso se conoció por un llamado telefónico recibido por la línea 145. El alerta hacía referencia a dos mujeres menores de edad, quienes estarían siendo víctimas del mencionado delito.

Las jóvenes se encontraban en un camino hacia la Ruta Nacional 38: hasta ahí llegaron los efectivos, y pudieron encontrar a las chicas a la altura del km 429. Una vez logrado el hallazgo y protección de ellas, fueron trasladadas hasta la Unidad de GNA para resguardarlas. Simultáneamente se ordenó realizar una serie de allanamientos en tres domicilios particulares y en dos hoteles alojamiento de la capital riojana, donde se logró incautar material de utilidad para la causa. Y se identificó a tres sospechosos, que serán investigados por la Justicia.

Marginalidad y jóvenes vulnerables

Tanto en Argentina como en el resto de Sudamérica, el fenómeno de la trata de personas se explica por la enorme marginalidad que se registra en algunas regiones. Ante esa situación, muchas muchachas aceptan propuestas "laborales" lejos de su entorno, y cuando se encuentran aisladas de su grupo familiar o de amigos terminan siendo víctimas de mafias que las toman cautivas.

Desde las primeras estimaciones que concretó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los casos no han hecho más que subir; aunque es cierto, asimismo, que se registran casos de trata donde las víctimas son explotadas en su lugar natal. Y no son sólo las bandas de delincuentes "clásicas": se registran casos de trata dentro de sectas religiosas y otras organizaciones que operan como fachada (clubes, empresas, etc.).

Con la utilización de las redes sociales, el campo de acción de estas bandas se amplía y pueden contactarse con un gran número de víctimas, como se explica en esta historia real que publicó MDZ. Para conocer más detalles sobre el fenómeno, se recomienda hacer click en una breve investigación que también fue difundida por este medio.