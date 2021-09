La encrucijada de un padre al sospechar de su hijo en un caso resonante

El caso despertó conmoción este año en el sur de Brasil y ofrece una oportunidad para pensar en el difícil equilibrio entre los afectos familiares y los deberes de ciudadano, que no siempre van de la mano. Joana Fabris Deon (19) falleció de un tiro en julio de 2021 y poco después, más precisamente el día 17, un joven fue detenido tras la denuncia de su propio padre.

El hecho ocurrió en el estado de Porto Alegre, cuando Paulo Eduardo Scravonatto disparó con un arma calibre 38 sobre Joana en Bento Gonçalves, a 123 km de Porto Alegre. Luego, el agresor se comunicó telefónicamente con su papá para pedirle ayuda. Al llegar el padre, ambos hombres levantaron a la joven y la trasladaron hasta el Hospital Tacchini, donde se confirmó su muerte. Y al principio el chico dijo que él y la muchacha habían sufrido un asalto, por lo que quedó en libertad.

Todavía se investiga qué vínculo tenía la chica con el sospechoso.

Pero al padre la historia no le cerraba. Tal es así que poco después se contactó con la Policía y admitió que sospechaba de Paulo Eduardo como autor del femicidio. Cuando los efectivos volvieron a tomarle declaración al sospechoso, este ya no dijo que habían sufrido un robo sino que se le había escapado un tiro por accidente. Además, en su casa hallaron restos de sangre y el arma no estaba registrada.

La familia de la chica nunca creyó las versiones del acusado y además salió a aclarar que los dos adolescentes no eran pareja. Pero los investigadores creen que el ataque se dio en un contexto de violencia de género, de modo que la carátula de la causa debería tener el agravante de "femicidio".

Joana estudiaba psicología y era hija única.