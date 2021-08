Insólito: estaba aislado en un hotel y le robaron todo en su casa

El sobrino del "paciente cero" de la variante Delta en Córdoba manifestó su indignación tras sufrir una entradera en su casa del barrio residencial San Roque mientras se encontraba aislado junto a su familia en un hotel.

"Habíamos dejado las luces prendidas y los vecinos nos estaban cuidando la casa. Ayer llamaron diciendo que la luz estaba apagada y descubrimos que habían entrado a robar", se lamentó la víctima en diálogo con el canal El Doce.

"No me han dicho cuánto tiempo de aislamiento me queda. Me voy a ir ya. Dejo asentado que me voy con mis hijos", se quejó el hombre, indignado por la situación.

"No me quejo de cómo nos están atendiendo en el hotel, pero nos robaron todo lo que nos habíamos ganado con nuestro laburo", se lamentó el sobrino del llamado "paciente cero".

"Nos duelen todas las mentiras que han dicho. Nunca nos juntamos con mi tío. Hubo un infectólogo que habló mal de mis hijas y dijo que llevaron el virus al colegio. Las nenas están muy mal y ahora no quieren volver a la escuela", agregó el hombre.

El "paciente cero" de la variante Delta en Córdoba permanece internado en grave estado.

Y completó: "Nos han hecho mucho daño. Nosotros nos aislamos por nuestra cuenta e informamos que habíamos tenido contacto con un tío que había regresado del exterior. Vino a buscar las llaves inocentemente y sin darse cuenta hizo un desastre".

