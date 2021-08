Filmó el maltrato de su jefe a quien acusó de abuso

Una joven filmó el momento en el que su jefe, el dueño de una joyería, la maltrata e insulta. La joven lo denunció por este hecho y por un intento de abuso. Mientras tanto, cuando los familiares se enteraron del hecho, intentaron destrozar le negocio, ubicado en pleno centro de Moreno, en Buenos Aires.

La víctima comenzó a trabajar en el local en marzo, y a los pocos días comenzaron los episodios de maltrato, que continuaron hasta que la joven decidió renunciar.

"Siempre estaba la agresión verbal, nos empujaba. Nos tiraba alcohol en la cola y en la cara, venía de atrás y me tocaba la cintura. Todo era muy incómodo", relató la chica en declaraciones a medios nacionales.

Las situaciones incómodas continuaron hasta el 24 de agosto, cuando el hombre, según la víctima, la toma de la mano y le pide que la abrace: "Me agarra la mano y me dice 'abrazame pendeja'. 'No quiero', le digo. Me abraza, y yo lo corro", precisó.

Tras esto, la chica optó por realizar la denuncia y junto a ella, otras empleadas hicieron lo mismo. Asimismo, cuando los familiares de la víctima supo lo que pasaba, intentó destrozar el comercio, y rompieron algunos vidrios.