Una joven fue asesinada por su expareja en su lugar de trabajo

Una joven de 20 años fue asesinada a puñaladas por su expareja en su lugar de trabajo en la provincia de Córdoba. El hecho se registró el martes cuando Karen fue sorprendida por su expareja, Fernán Gorosito (36), quien la apuñaló a la altura del cuello y le provocó la muerte.

El hecho se registró en el interior del local donde trabajaba la víctima y los vecinos rápidamente dieron aviso a la Policía al escuchar gritos en el lugar. Efectivos se trasladaron hasta el local y encontraron a la joven sin vida detrás del mostrador.

"Estuvieron juntos dos años y hacía dos o tres meses que habían cortado. Él es manipulador, agresivo, la maltrataba mucho y le llegó a pegar en varias ocasiones", contaron Abigail y Candelaria, amigas de la víctima.

Las amigas de Karen agregaron que la víctima no lo quería denunciar, tal vez por miedo. "Ella tuvo amenazas de él de que si lo dejaba, se iba a matar", indicaron.

"Estuvo conmigo, durmió conmigo. A la noche me dijo que ponía la alarma 9.30 porque este chico la había llamado para que fuera un rato al negocio", recordó Abigail, amiga de la víctima.

"Me llegó un mensaje, me levanté y fui para el negocio, pero la Policía no me dejó entrar. Yo pensé que estaba herida, nunca me imaginé esto", agregó Candelaria.

Gorosito fue detenido y quedó a disposición del fiscal de Violencia Familiar, Pablo Camacho. Según trascendió, no había registro de denuncias por casos de violencia de género en contra el agresor.