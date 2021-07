Un nombre noqueó a un municipal de una piña y lo grabaron en video

El gancho ingresó nítido en la cabeza del empleado municipal, a pesar de que tenía puesto el casco. Ocurrió ayer por la mañana en las inmediaciones de Mate de Luna y Amador Lucero (San Miguel de Tucumán) y quedó grabado al detalle en un video que se volvió viral.

Minutos antes, el inspector de tránsito se acercó a un vehículo porque notó que no tenía patente trasera. Al interrogar al conductor, comprobó que este no tenía DNI, seguro, certificación de propiedad ni carnet para manejar. En consecuencia, lo demoró.

Entonces el muchacho se comunicó con su padre, quien se acercó y en los peores términos increpó al efectivo. "No me toques", le pidió el municipal. Pero en un instante de distracción, cuando el uniformado estaba a punto de arrancar con su moto, el violento le metió un puñetazo antológico por el que ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia.

Como se ve en las imágenes, el efectivo se desplomó y quedó tendido en el suelo, mientras sus compañeros llamaban al 911 para pedir apoyo policial.

Consecuencias

En estos momentos se analiza el origen del coche que fue secuestrado. Y se anticipa que tanto al joven como a su papá se les negará la posibilidad de seguir conduciendo.

El subsecretario de Tránsito local, Enrique Romero, sacó algunas conclusiones durante un diálogo con colegas de La Gaceta: “nuestros inspectores tienen orden de no responder a esta iracundia, esta violencia engendrada que aparentemente es normal en los tucumanos. Cada vez que vos a un tucumano le marcás la cancha y le decís no tiene esto, no tiene aquello, hay que secuestrar el vehículo, se generan estos incidentes porque algunos creen que pueden hacer lo que se les da la gana”.

Este es el video del golpe: