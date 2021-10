Escalofriante: niños eran sometidos al "juego de la violación"

Seis chicos de entre 9 y 14 años practicaban "el juego de la violación", un hecho que tenía como trasfondo el abuso sexual en el que también participaban adultos. El padre de uno de los menores lo descubrió, denunció la práctica y la Justicia ordenó detener al presunto abusador, un hombre de 56 años.

La escalofriante situación ocurrió en el departamento de General Taboada, en Santiago del Estero y salió a la luz cuando el padre de uno de los chicos descubrió a su hijo y a dos amigos manteniendo relaciones sexuales en el baño de su casa. En ese momento los jóvenes le relataron la práctica a la que consideraban un "juego" y detallaron que también participaban adultos.

"Ni bien llegué aquí, varios chicos me invitaron al `juego de la violación, y yo empecé a jugar, pero lo que me hizo C. fue violación", declaró uno de los menores según publican medios provinciales.

Asimismo detalló que "el juego" lo realizan desde hace cinco años, y el participante más joven tiene 9 años.

Para la Justicia, ambos casos -"el juego" y el abuso denunciado- son dos tipos abusos sexuales, tanto colectivo como individual, respectivamente. Sin embargo, es la "naturalización" de estos ataques es lo que preocupa a los funcionarios judiciales que intervienen en el caso, indicaron los voceros policiales a medios de la provincia.

Todos los menores serán sometidos a la Cámara Gesell y la Justicia intenta establecer si la práctica fue iniciada por un adulto.