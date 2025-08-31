"Peligra la vida de Diego Spagnuolo", la fuerte advertencia del kirchnerismo tras los polémicos audios

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, alertó sobre la seguridad de Diego Spagnuolo tras la difusión de audios que lo implican en un supuesto esquema de corrupción.

En medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el kirchnerismo elevó el tono de sus críticas al gobierno de Javier Milei. Desde Unión por la Patria, el senador José Mayans alertó sobre el riesgo para la integridad del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que revelan confesiones sobre un supuesto esquema de corrupción en la compra de medicamentos.

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, planteó en declaraciones a Radio 10 sobre los audios que hablaban de presuntas coimas por la compra de medicamentos: "Hay una confesión de un ex alto funcionario del Gobierno que estaba a cargo de ANDIS". En ese sentido, relató que "Spagnuolo confiesa lo que pasó", y destacó: "Se trata de una persona muy cercana al presidente Javier Milei, no es una persona que hizo un comentario cualquiera". Tras esto, el senador sentenció: "Hay que cuidarlo, porque peligra su vida, porque sabe mucho".