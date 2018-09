Un sector de la Iglesia considera que el Papa los entregó a China

No cesa la polémica por la firma entre el Vaticano y China de un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, principal motivo de conflicto entre ambas partes, un paso histórico entre dos Estados que no tienen relaciones diplomáticas desde 1951. Como parte del acuerdo, el papa Francisco ha reconocido a siete obispos vivos y uno fallecido nombrados por China que hasta ahora no eran admitidos "de forma oficial" por la Santa Sede.

Een China gobierna un régimen que se autoproclama comunista y ateo, y que a lo largo de su cruenta historia ha demostrado ser profundamente anticristiano. De hecho, los líderes comunistas han condenado a centenares de sacerdotes y obispos católicos a 'campos de reeducación'. Además. y para dotar de 'apariencia de libertad religiosa' a su tiranía totalitaria, el Partido Comunista chino impulsó su propia 'iglesia cristiana', a la que llamó 'iglesia patriótica china', controlada directamente por el aparato del partido.

Numerosas voces se han alzado ya desde el interior de la Iglesia para denunciar este acuerdo del papa Francisco con China, "dejando a los pies de los caballos a la Iglesia católica china, que ha estado en la clandestinidad durante los últimos 50 años", tal y como explicó Gabriel Ariza en Infovaticana.

“Están entregando el rebaño en boca de los lobos. Es una traición increíble”, ha dicho, por su parte, el cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, que refiriéndose al cardenal Parolin, secretario de Estado vaticano, ha dicho: "No creo que tenga fe. És solo un buen diplomático en un sentido muy secular y mundano". El Cardenal Zen es muy pesimista sobre este acuerdo: "Las consecuencias serán trágicas y duraderas, no solo para la iglesia en China, sino para toda la Iglesia porque dañan su credibilidad".