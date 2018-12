Krzysztof Charamsa: Además de curas gays, "hay sacerdotes con compañeras"

El sacerdote que marcó a fuego el inicio del Sínodo de Obispos con la familia como tema central en el Vaticano, Krzysztof Charamsa, confirmó que haber anunciado su homosexualidad en la víspera de iniciada la reunión fue "un acto de protesta". Negó, sin embargo, que haya sido "una estrategia" de su parte, ante una instancia en la que la Iglesia debate reformas a su concepción en torno a los matrimonios divorciados y otros aspectos, con el impulso del papa Francisco.

Tras su "salida del closet", Charamsa fue suspendido en sus funciones como Oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero su objetivo se cumplió ya que todo el mundo habla de ello dentro y fuera de la Iglesia.

En diálogo con MDZ Radio durante el programa "Tormenta de ideas", el sacerdote polaco habló de la "hipocresía" de la Iglesia al no admitir que está nutrida "no solo de personas homosexuales, sino de otros que no ejercen el celibato y que tienen compañeras en la vida". Tildó de "demoníaca" a la homofobia que emerge desde las estructuras jerárquicas del Vaticano, aunque salvó de tal condición al papa Francisco, a quien defendió constantemente.

"Yo estaba siendo testigo de cómo se luchaba contra el Papa, cómo se hacía de todo para que en este Sínodo no se dijera nada nuevo ni se cambiara nada", indicó como motor de su decisión.