Francisco: "El acuerdo con China lo he firmado yo, yo soy el responsable"

La cosa se hace en diálogo pero nombra Roma, nombra el Papa. Esto es claro. Y rezamos por los sufrimientos de algunos que no entienden o que tienen en sus espaldas muchos años de clandestinidad". El Papa Francisco ha sido rotundo respecto al acuerdo con China. "Lo he suscrito yo, yo soy el responsable".

En el vuelo de regreso de los países bálticos, y durante la tradicional rueda de prensa, Bergoglio quiso hablar especialmente del viaje, aunque no escamoteó dos preguntas, referidas a los abusos sexuales y al acuerdo de designación de obispos con el régimen de Pekín.

Respecto a lo primero, Francisco recordó sus palabras de esta mañana ante los jóvenes, en las que reconocía su alejamiento, entre otras cuestiones, por los abusos sexuales. "Si fuera solo un sacerdote el que abusa de un niño o una niña, esto es monstruoso porque ese hombre ha sido elegido por Dios para llevar al niño al cielo".

"Entiendo que los jóvenes se escandalizan con esta corrupción tan grande", subrayó, reconociendo claramente que "en tiempos antiguos estas cosas se cubrían (..... Ahora la Iglesia se ha dado cuenta de que tiene que actuar de otro modo".

¿Cómo se aplica la tolerancia cero? El papa puso un ejemplo personal. "En los últimos tiempos he recibido muchas, pero muchas condenas de la Congregación para la Doctrina de la Fe y he dicho 'adelante, adelante'. Nunca he firmado, después de una condena, un pedido de gracia. Sobre esto no se negocia, no hay negociado".

Los viajes papales terminan siempre como comienzan... preparando cámaras y grabadoras para la rueda de prensa con el #Papa

(Lo contaremos al final del día)@COPE @TRECE_es pic.twitter.com/NTC1cwSm4R — Eva Fernández (@evaenlaradio) 25 de septiembre de 2018

Respecto a las negociaciones con Pekín, señaló que "eso no se improvisa, es fruto de un camino" en el que destacó el papel de Parolin, pero asumió su total responsabilidad. Con una curiosa referencia al 'escándalo Viganò', que no vino de la prensa, sino del propio Pontífice: "Cuando salió aquel famoso comunicado de un ex nuncio apostólico, los episcopados del mundo me han escrito, diciendo claramente que se sentían cercanos, que rezaban por mí...Los fieles chinos han escrito y la firma de este escrito era del obispo, digamos de la Iglesia tradicional católica y del obispo de la Iglesia Patriótica, los dos juntos y los fieles juntos con ellos. Para mí ha sido una señal de Dios".

A continuación, la transcripción de la rueda de prensa, según el reporte de Religión Digital:

Greg Burke:

Buenas noches Santo Padre y gracias sobre todo. Tres países, cuatro días y no es tan fácil, es fastidioso, pero quizá es mejor cuatro países en tres días. Parecía un poco cuatro países en cuatro días, porque el primer día hubo esta sorpresa de China (...). Busquemos permanecer en el tema y hablar del viaje, y ciertamente comenzaremos con los periodistas locales de cada país y busquemos en la conferencia de prensa de hablar del viaje al Báltico.

Papa Francisco:

Antes que todo agradezco el trabajo que han hecho porque también para ustedes tres países en cuatro días no es fácil, sobre todo moverse de un lado al otro es fatigoso.

Agradezco tanto el servicio que ofrecen a la gente sobre este viaje porque es importante la comunicación, qué cosa ha sucedido allí. Sucedieron cosas muy importantes en este viaje y espero sus preguntas.

Periodista de Lituania:

Gracias Santo Padre por este momento y por todo este viaje, cuando habló en Vilnus del alma lituana decía que debemos ser puente entre el Este y el Oeste, pero no es fácil ser un puente si se es siempre atravesado por los demás. Alguno dice: nuestra tragedia es que estamos entre el puente. Quizá uno dice: es mejor decididamente andar al lado de Occidente, con sus valores. Pero pensaba, ¿qué significa ser un puente?

Papa Francisco:

Evidentemente que son parte hoy políticamente de Occidente, de la Unión Europea. Han hecho tanto para entrar en la Unión Europea, después de la independencia han hecho todos los deberes que no son fáciles y han llegado a ingresar a la Unión Europea, es decir una pertenencia a Occidente, pero también tienen relaciones con la OTAN, ustedes pertenecen a la OTAN, el cual dice de Occidente. Si ustedes miran a Oriente, está su historia, historia dura. También la parte de la historia trágica ha venido desde Occidente, de los alemanes, de los polacos, pero sobre todo del nazismo, ¿no?, es esta que ha venido de Occidente. Del Oriente del Imperio Ruso.

Hacer puentes supone, exige fortaleza. Fortaleza no solo de pertenencia, sino de la propia identidad. Soy consciente de que la situación de los tres países bálticos es siempre un peligro, siempre; el temor de la invasión, la historia misma recuerda eso. Usted tiene razón cuando dice que no es fácil, pero este es un partido que se juega cada día, paso a paso, con la cultura, con el diálogo, pero no es fácil y creo que la obligación de todos nosotros es ayudarlos en esto; no ayudarlos, ser cercanos, con el corazón.