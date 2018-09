España: otra vez una revista pone a prueba el humor de los católicos

Ya se habían burlado de la Madre Teresa de Calcuta en 2015, no bien Jorge Bergoglio había aprobado el milagro que le faltaba para ser considerada santa. Al año siguiente, denunciaron un cartel que hablaba de "Cristo gay" y además, por haber usado una imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena, para anunciar el musical 2.0 que tiene previsto ofrecer este sábado, en el Teatro Circo de Murcia. Ahora, la revista Mongolia, satírica y ofensiva, con un humor agrio, aunque revulsivo para algunos, lo volvió a hacer: una imagen del papa Francisco y un niño, en alusión rústica a la pederastía.

Ya levantó su polémica, pero admiten que "somos una revista grosera y de mal gusto".

Hoy en Cadena 3, uno de sus humoristas -Edu Galán- aceptó que "si no hacemos esto nadie nos leería ni sabría de nosotros". Pero en las redes ha levantado un revuelo no solo por la imagen, sino por el trasfondo. "¿Por qué no se ofenden así con la pederastía?", responden del otro lado a los católicos que se han sentido ofendidos, una vez más.

Al presentar su nuevo número, Mongolia -una revista de características similares a la Barcelona de Argentina-señaló:

Los miles de casos de pederastia en la Iglesia estadounidense han sido respondidos por el Papa Francisco: “Rezando delante de la Virgen, le he encomendado a todas las víctimas de abusos”.Pues viendo lo poco que hizo ese muñeco de madera para evitar todos los anteriores, para que la propia Iglesia denunciase y no los ocultase o para que esos cerdos muriesen entre estertores, quizá mejor pasar de encomendarse a la Virgen. Mucho mejor comprarte el nuevo Mongolia que explica la cercanía de Bergoglio con los más pequeños con una edición muy especial en la que podrás optar por cualquiera de las dos portadas que hemos preparado, portada modelo niña o portada modelo niño.