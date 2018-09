El historiador de moda dice que el Papa es "exagerado"

Yuval Harari, entrevistado en Tel Aviv por La Vanguardia, habló del rol de los medios, pero sobre todo, del futuro de la Humanidad. Sobre el terror y las guerras, ve una asociación entre medios y terroristas. "Los medios -dijo el escritor- llevan el mensaje de los terroristas y los terroristas ayudan a los medios a vender y a traer espectadores, mirar la tele y escuchar la radio. Ellos no lo hacen a propósito, pero es lo que sucede. Supongo que cuando hay un atentado terrorista, se prefiere poner una noticia en la página 4. Cuando hay un atentado con atropellamiento se refieren a un atropellamiento, no a un atentado. En el momento en que no le den tanta repercusión a los atentados terroristas, bajarán mucho. Todo el objetivo del terrorismo es llamar la atención", dijo en forma extensa, al analizar la situación.