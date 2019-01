Benedicto y la basura de Juan Pablo bajo la alfombra

No es así como así que un papa dice unas palabras y abandona el cargo público con mayor estabilidad de la Tierra: dura hasta que el que lo ocupa se muere, si así lo quiere. El papa Benedicto XVI decidió renunciar al ejercicio del poder en el estado Vaticano y en la Iglesia Católica, algo que no sucedía desde hace unos 500 años.

Por ello es un tema de gran dimensión, que se puede abordar con sencillez o complejidad, pero que necesariamente está en boca de casi todo el mundo, literalmente. Para abordarlo con el conocimiento de quien ha indagado en los archivos secretos del Vaticano como pocos, hablamos con el periodista y escritor Eric Frattini.

Su último libro, Los Cuervos del Vaticano, editado el año pasado, revela antecedentes de la renuncia papal. Además, da por supuesto quién será el sucesor del alemán Joseph Ratzinger, en el trono de San Pedro bajo el nombre de Benedicto XVI.

Pero además de ese, su último título, Frattini es autor de otros volúmenes que son el resultado de su indagatoria tras las paredes de la Santa Sede. Entre ellos, Los papas y el sexo, Los espías del papa, La conjura, Secretos vaticanos. Eric Frattini fue corresponsal en Oriente Medio residiendo en Beirut (Líbano) y Jerusalén (Israel) y ahora, que disfruta del éxito de sus libros (la mayoría ensayos y otros, netamente literarios) habló con MDZ.

- ¿Cómo es eso de que la noticia de la renuncia del papa no le ha sorprendido?

- Me sorprendió, porque no sabía que iba a ser tan pronto, pero ya se veía venir, analizando los acontecimientos. Antes de entrar en el Cónclave del 2005 el ya les dijo a sus colaboradores de la Congregación de la Doctrina de la Fe que él quería ya empezar a jubilarse y que al salirse del Cónclave se iba a jubilar…

… Claro que sin sospechar que iba a resultar elegido papa…

- Claro, no lo sabía. Pero eso le trabó su deseo de irse a Baviera, a recogerse en un monasterio. La segunda vez que él lo menciona es en el año 2010, cuando se lo cuenta a uno de sus biógrafos, Peter Seewald. Le habla de “la renuncia de un papa”, curioso, porque que un papa hable de la renuncia es muy curioso. La tercera vez fue cuando estalló lo del VatiLeaks, creo que en marzo o abril. Allí no habló de dimitir, pero afirmó estar muy agotado, muy agotado psíquicamente, concretamente. Luego, la cuarta vez en que menciona algo parecido fue en noviembre. En su círculo íntimo empezó a pensar y mencionar en una retirada, pero como no hay antecedentes por eso tal vez no trascendió demasiado.

- Es por ello que no estalló como noticia la posibilidad de su retiro.

- Es así. No se sospechaba que un papa pudiera renunciar. Lo único que yo he hecho ahora es analizar un poco los acontecimientos como iban sucediendo y encontramos estos cuatro anuncios previos al momento en que finalmente decidió renunciar. De monje y de clarividente tengo poco.

- Hablando de ello, ¿cree en las profecías en torno al último papa, el papa negro o el papa romano?

- No. Yo no creo en nada de eso, como no creo en los ovnis. Nada de eso.

- ¿Qué hay detrás de la renuncia? ¿Cree en su cansancio?

- Cansancio mental. No creo en su cansancio físico. Bueno el papa puede tener sus achaques como tu padre o el mío a 86 años, o como tendremos tú y yo a su edad. Pero la cuestión es que el papa se encuentra muy agotado por dos cosas. Una porque lo dejó muy agotado el VatiLeaks. En ese punto, el problema con el mayordomo lo dejó totalmente tocado. Y luego lo que lo ha dejado muy tocado, que yo creo que ha sido un factor determinante, un detonante, fue la falta de control de la maquinaria vaticana, por los dos sectores que están luchando por ese poder. El de los “diplomáticos” de Angelo Sodano y los “bertonianos” de Tarcisio Bertone, que son muy fuertes en el Colegio Cardenalicio. Yo creo que al no poder controlar eso, al no poder manejar la maquinaria vaticana, ha terminado por agotarse. Ha promovido fuertes reformas, pero no le ha sido posible aplicarlas.

- ¿Qué sector interno del Vaticano tiene más posibilidades de ejercer el poder, los ligados a Sodano o a Bertone?

- Ninguno. De los 117 o 118 cardenales que entrarán en el Cónclave (todavía no se sabe bien la cifra exacta porque en estos días hay dos que cumplen 80 años), 28 son italianos y de ellos, los dos grupos principales para entrar en el Cónclave son precisamente los “bertonianos” y los “diplomáticos”. El tercer grupo es el de los “ambrosianos”, que responden al aparato de la curia de Milán, que tienen mucho poder. Los tres principales grupos están controlados por italianos.

- Sin embargo hay que decir que Italia, por sí sola, no constituye un bloque por las diferencias internas entre los diferentes grupos que pugnan por el poder.

- Sí, sí, sí. Los “sodanistas” odian a los “bertonianos” por lo que les hizo Tarcisio Bertone cuando desplazó a Sodano como secretario de Estado Vaticano. Después, posiblemente los “bertonianos” odian a los “diplomáticos” por el poder que acumularon durante el largo papado de Juan Pablo II y aun durante un tiempo después de que asumió Benedicto XVI. Y después están los de Milán van a intentar controlar el conclave con algún candidato que surja desde su maquinaria. No creo que ninguno de los seguidores de Bertone ni de Sodano consiga algo en el Cónclave. El resultado será algo de consenso de los dos.

- ¿Qué va a ser italiano?

- Yo apostaría a que será italiano y que será Angelo Scolla. Los tres preferiti: Scolla, el canadiense Marc Ouellet y el ghanés Peter Turkson.

- ¿Hay posibilidades de que haya un papa negro en esta Iglesia?

- No. Va a ser un papa italiano.

- ¿Por qué está tan convencido de que va a resultar así?

- Es q ue el bloque de los italianos está harto tanto del pontificado polaco como del alemán. Luego, principalmente porque los no italianos creen que necesitan un papa italiano ahora para que ellos sean los que le pongan orden a la Iglesia. A la larga, es el Espíritu Santo quien elige… pero vamos, el Espíritu Santo es una buena dosis de política.

- Tampoco tendremos que pensar entonces en un papa hispano…

- No, de ninguna manera.

- Aunque los argentinos tenemos un preferiti que es ítalo argentino, el cardenal Sandri…

- Tienen tres cardenales que van a entrar en Cónclave, pero no tienen posibilidad. Dos son muy mayores y otro pertenece al grupo de los “diplomáticos”, un hombre muy fiel a Sodano. Por lo tanto, descartado.

- ¿Cree que el caso del mexicano Marcial Maciel y los casos de pederastia han colaborado al cansancio del papa?

- El papa está harto de las trabas que le han puesto desde la propia curia en el Vaticano para avanzar con las reformas por él propuestas. No gustó en muchos sectores, aunque menos en el de los “diplomáticos”, cuando Benedicto XVI condenó a Marcial Maciel por los casos de pederastia. Tampoco gustó mucho cuando el papa condenó los casos de pederastia abiertamente. Y hay que decir también que tampoco les gustó cuando el papa, en forma unilateral, porque tiene poder para ello, porque se lo da la Constitución Vaticana y el Derecho Canónico al sumo pontífice, decidió en diciembre de 2010 lanzar la ley 127, que es la que ordena a todos los departamentos financieros de la Santa Sede abrir sus cuentas a los auditores del Consejo de Europa, porque quería convertir al IOR (el Banco Vaticano) en un banco de Europa, un banco blanco, que acatase la legislación internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación ilegal del terrorismo, que hasta entonces no se podía.

- ¿Se lo puede definir como un papa anticorrupción?

- Ha tenido muchas decisiones en ese sentido. Por ejemplo, el papa, ordenó que no se intentase tomar el control del Hospital San Rafaelle de Milán, porque Ratzinger, que es un hombre muy pragmático, dijo que al ser un hospital clínico, se estaban realizando experimentos que están en contra de la Iglesia. Y como aquello podría provocar un problema a la hora de cambiar a todo el profesorado, era mejor que no se tomase el control. ¿Qué hizo Bertone? Intentó tomar el control sin hacerle caso al papa.

- Un claro acto de rebelión.

- Pero no solo que no lo consiguió, sino que el Hospital cayó en manos privadas. Hay una guerra entre “diplomáticos” y “bertonianos”, una guerra sangrienta. El VatiLeaks lo único que puso de manifiesto fueron las grande batallas que hay entre los dos sectores como sucede, por ejemplo, en la prensa.¿Cómo es esa batalla de la guerra vaticana?

- Pues bueno, L`Osservatore Romano y el diarioAvvenire, de la Conferencia Episcopal Italiana. El primero, controlado por los “bertonianos” y el otro por los “diplomáticos” de Sodano. Un día, misteriosamente Il Giornale, el diario de Silvio Berlusconi filtra una noticia en sus páginas diciendo que el director del Avvenire es homosexual. Y claro, en un país como Argentina o España, eso no importa…

- Pero hablamos del Vaticano.

- … Es nada menos que el Vaticano. Le metieron tanta pero tanta presión que tuvo que renunciar. Y a los tres meses de su dimisión, el director de Il Giornale reconoció que la información sobre la presunta homosexualidad de Dino Boffo, el “acusado”, había sido filtrada por alguien cercano a L´Osservatore Romano, cercano a Bertone. Luego resultó que era mentira: no era homosexual.

- ¿Podemos decir entonces que el problema que está viviendo el Vaticano en este momento no es tanto ideológico como práctico, de gestión de gobierno de un Estado?

- Lo que pasa es que aquí el papa no gobierna. Esto es igual, imagínate, que si Cristina Kirchner dice: “No, yo solamente controlo el ministerio de Defensa y el de Justicia”. Entonces tú dices: “Bueno, pero o debería controlar usted el resto de los ministerios”. Y ella responde: “No, lo que pasa es que el de Salud y no se qué están manos de esta o cual fracción de mi partido…”. Entonces tú le dices: “Bueno, entonces usted no gobierna”. Eso está pasando en el Vaticano.

- Hay un vacío de poder.

- Absoluto. Por eso él se ha ido. Porque, como dicen en el Vaticano, “no todo buen monje es buen papa”. Benedicto así lo ha demostrado. Es un gran intelectual, un gran teólogo, pero el problema es que no ha sabido gobernar.

- Hasta el mismo Leonardo Boff ha dicho que Benedicto es una persona inteligentísima.

- Es uno de los grandes intelectuales europeos. Pero bueno, yo puedo ser considerado un gran intelectual por haber escrito 25 libros, pero eso no me da capacidad para dirigir un país. Incluso, ya se ha llegado a hablar de la posibilidad de que el próximo papa fuera el jefe de la Iglesia Católica, pero no del Estado Vaticano. Es muy complicado.

- Un papa con poderes recortados.

- Pero eso no va a salir adelante.

- Hay quienes propician un tercer Concilio Vaticano para reordenar a la Iglesia. ¿Será posible?

- Bueno, no sé si un Concilio, pero yo he estado hablando con varios canonistas y tienen un serio problema, porque el Derecho Canónico estipula en el Canon 331 y 332 la renuncia del papa. Pero no está regulado el tratamiento que se le da a ese papa. No está regulado el cómo debe ser tratado: si es cardenal o sigue siendo una “santidad”. Es un problema. Desde Celestino V no había renunciado nunca un papa. No saben qué hacer.

- ¿Cómo será la vida de Ratzinger como ex papa? ¿Va a pasar desapercibido o tendrá algún protagonismo?

- Ratzinger es un hombre absolutamente pragmático, es un hombre alemán. Ya lo ha dicho además: él se quería refugiar en un monasterio en Baviera junto a su hermano Georg, que también es religioso. Y el problema es que le han dicho que no, no puede. ¿Sabes el follón de seguridad que se le monta al gobierno alemán si Ratzinger se va a vivir allá? Es un candidato muy jugoso a que se le cometa un atentado. No te digo islamista ni nada, sino de cualquier loco. Un asesino tipo como el de John Lennon, para hacerse famoso. ¿Sabes lo que es asesinar a un papa? Le dijeron que ni en broma, que tenía que quedarse en el Vaticano. No por idioteces de esas del tipo Dan Brown, sino por estrictas razones de seguridad.

- ¿Cómo pronostica usted el reinado del próximo papa, si es que puede hacerlo?

- Continuista. Absolutamente continuista. Piensa que de los cardenales electores en el Cónclave, creo que 54 o por ahí fueron nombrados por Juan Pablo II y el resto por Benedicto XVI. Es decir que más continuismo que eso, no hay. De todas formas, aquí no se puede hablar de “papas liberales” o de “papas conservadores”. No, todos son conservador. El Vaticano no se regula como un país.

- Es posible que el abanico ideológico pase por otras cosas.

- En el Vaticano son todos conservadores.

- ¿En este relativamente poco tiempo que ha estado Benedicto ha dejado algún legado?

- Este papa es un revolucionario. Primero, por haber renunciado.

- ¿Eso no lo deja como un cobarde, el “bajarse de la cruz”?

- Bueno, eso lo ha dicho Stanislaw Dzwisz, arzobispo de Cracovia y ex secretario de Juan Pablo II. También lo ha mencionado Marco Politi, el famoso vaticanista. Pero o es muy cobarde o muy valiente. Yo no sé en la Argentina, pero en España no renuncia nadie, por más corrupto que sea. Es un signo de amor y de valentía el estar en la cumbre de algo y decir “me voy”. Eso es lo que ha hecho Ratzinger. Luego, también creo que pasará a la historia por haber limpiado el Banco Vaticano o por haberlo intentado, por ser el papa que sacó a la luz pública los casos de pederastia, poniéndolos ante los ojos de la opinión pública. Y diciendo: “Esto es lo que hay, señores, y aquí no va a volver a haber nada de eso”. Ningún papa lo ha hecho antes. Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II lo escondieron debajo de la alfombra para que no saliese. Este es el primero que lo ha condenado públicamente. Es un papa muy revolucionario en eso.

- No se si ha tenido mi misma sensación de que los últimos tres mensajes de Benedicto, en la renuncia, en la audiencia y en el Angelus de este domingo pronunció mensajes muy críticos hacia adentro de la Iglesia.

- Sí, claro y a mi lo que me encantaría es poder leer la Cuarta Encíclica. No se sabe si va a ser publicada finalmente, pero bueno, a mi sí que me gustaría porque lo que se rumorea es que se trata de una crítica durísima a la actual administración de la Iglesia, algo que él ya lo dijo en la reunión del Episcopado. Dijo: “Como sigáis así como lobos, terminaréis devorados como los lobos”, o algo así. Era un mensaje clarísimo a la propia curia vaticana.

- ¿Conoce el caso del padre Buela y el Verbo Encarnado de aquí, de Argentina, sumido también a una investigación del Vaticano?

- No. Pero, bueno, bueno, bueno, no conozco el caso. Pero, ¡es que hay tantos casos de esos en que la porquería de la Iglesia ha sido cubierta por el señor Juan Pablo II! Te recuerdo que fue el protector del mayor pederasta de la historia, Marcial Maciel. Se le cubrió de gloria, y aun recuerdo con cierta repugnancia el abrazo maravilloso que le da Juan Pablo II cuando ya todo el mundo sabía que ese tipo era un pederasta.

- ¿Por qué sucedió eso?

- ¿Sabes qué pasa? Los Legionarios de Cristo son un grupo de gran poder económico que daba mucho dinero a la Iglesia Católica. Eso es repugnante. Por eso admiro a Benedicto XVI. Fue el señor que dijo “me importan tres narices el dinero que recauden los Legionarios de Cristo y esta porquería va a salir a la luz pública”. Y lo dio a conocer, condenando a Marcial Maciel y a sus Legionarios de Cristo.

- ¿Puede considerarse entonces que la caída de Benedicto XVI sea producto de una zancadilla de los “juanpablistas”?

- Bertone no es tanto “juanpablista”, sino que era el arzobispo de Génova, un arzobispado muy importante, pero los importantes eran los de Sodano. Todos tenían altos cargos con Juan Pablo II.

