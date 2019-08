Los que agitan el voto fan

[ Maridaje / Musicaliza esta columna Henrik Schwarz con su tema Mozart Balls ]

En la cuenta regresiva a las PASO, donde el fuego cruzado gana la atención de candidatos y candidatas (no así del electorado que está en otra cosa), una de las frases para demonizar al contrincante es facturarle que lo que dice "es electoral". Y sí, hoy todo es indefectiblemente electoral porque cualquier tema que sea carne de debate no hace más que reflejar la que crisis que supura esta Argentina al que no se le adivina un horizonte cierto.

La necesidad de fortalecer sus respectivas posiciones llevó a las fórmulas de Macri-Pichetto y Fernández-Fernández a "empoderarse" referenciándose en personalidades de la ciencia, el pensamiento, la cultura e incluso del espectáculo. Un cúmulo de firmas variopintas que apuntan a validar -según argumentan de uno y otro lado del foso ideológico- más que una posición una pulseada entre dos modelos de país.

Pretenden avanzar más allá de la simplificación de la gastada grieta para dejar en claro que no se trata de un blanco o negro en cuanto a las políticas de fondo, sino que sostienen que se pone en juego -y esto también lo repiten cual loop tanto Macri como Alberto o Cristina- hacia dónde iremos en los próximos años.

Precisamente no tener en claro cuál es el norte es lo que obsesiona tanto a los indecisos como a los desencantados que ni siquiera reparan en las propuestas de Lavagna, Espert o Del Caño.

De las dos fórmulas que polarizan las encuestas, hay sobradas muestras de cómo condujeron la Argentina, mientras que de las opciones electorales que aseguran no ser "lo mismo" tampoco hay garantías de claridad respecto de un modelo de país factible para aplicar en el corto plazo.

El miedo al pasado o el futuro en peligro

Las tomas de posiciones públicas, algo habitual en democracias más estables, lograron lo previsible: una catarata de reacciones desde el flanco opuesto y paralelamente ecos de solidaridad hacia quienes eran agredidos.

De hecho, ante la primera carta abierta apoyando a la fórmula oficialista y los palos que recibió desde la trinchera de enfrente, la publicación cosechó nuevas firmas como parte de un gesto de respaldo a ese posicionamiento.

Uno de los que impulsó ese documento, Iván Petrella, marcó la cancha desde Twitter: "Muchos de los que firman han sido abiertamente críticos del gobierno de Cambiemos en distintas instancias estos años. Sienten la libertad de ser críticos y apoyar al mismo tiempo". Subrayaba así un estilo bien distinto al histórico respaldo K, claramente más sanguíneo.

El eje de esta carta bien se puede sintetizar en la frase "sería un grave retroceso para el país volver al pasado, a sus fórmulas y sus métodos".

Y para redondear la gesta virtualista y anular el efecto del "voto vergüenza", el oficialismo impulsó en las redes la campaña "Yo voto MM" con la cual logró ser tendencia nacional e internacional. Como era de esperar, el propio MM agradeció el podio vía twitter.

Por el lado del kirchnerismo, también hubo numerosos artistas e intelectuales que rubricaron su apoyo a la dupla de los Fernández. "Quienes firmamos este pronunciamiento somos hombres, mujeres e identidades diversas y disidentes interpeladas por una encrucijada histórica que se monta sobre dos certezas. La primera es que nuestro país está en peligro. La segunda, que otra Argentina es necesaria y urgente", expresaba el texto en su párrafo más duro.

No faltaron tampoco los apoyos sectoriales, como los más de 100 futbolistas y entrenadores que salieron a bancar a Alberto y Cristina, o los rectores de universidades nacionales que respaldaron en bloque el proyecto de Mauricio y Miguel.

Con o sin firmas, igual agitan

Pero también están las firmas disidentes, no ya con los candidatos sino con las primarias mismas. Una de ellas es la campaña con la inequívoca consigna Suspendamos las PASO y usemos los $ 4.000 millones para equipar escuelas públicas. A través de la plataforma Change.org, al momento en que se escribían estas líneas reunía unas 142.903 firmas. Aunque no se haga realidad este clamor virtual, no deja de ser la expresión de muchos argentinos que consideran un capítulo innecesario los comicios de este domingo.

Muchos más, claro está, son los que no ponen el gancho a cartas abiertas o campañas virales pero a través de las redes sociales expresan fervorosamente su respaldo a los distintos candidatos y sus ideas.

Veda mediante, ya sin posibilidad de actos ni encuestas que muevan la aguja, son los militantes, los partidarios, los fanáticos y los amigos del campeón, aquellos que por estas horas siguen agitando las aguas para que las olas lleguen a la urna indicada.

#ElResaltador

Del cerebro a la máquina

“Cada día experimentamos la impotencia de la democracia frente a las imposiciones tecnofinancieras. De manera similar, no podemos parar la catástrofe ambiental porque todo el sistema de la vida económica se funda sobre automatismos técnicos que destrozan sistemáticamente los recursos naturales. Hemos trasladado la potencia del cerebro humano a la máquina, pero la máquina ha sido programada según un criterio antihumano: el criterio de la economía financiera".

[ Franco Bifo Berardi, activista, escritor y filósofo italiano, en El Tiempo ]

Franco Berardi

#Solapa

Guía para sobrevivir al presente. Atrapados en la era digital, de Santiago Bilinkis (Sudamericana, 320 páginas, $799)

En su nuevo libro, Bilinkis aborda un tema central del presente: cómo esa supercomputadora de bolsillo que es el teléfono celular afecta nuestras vidas. El impacto evidente de las nuevas tecnologías sobre el cerebro, la educación, el trabajo y el uso del tiempo libre explica que científicos y empresas trabajen intensamente para aprovechar los últimos avances en neurociencia y psicología y así profundizar la dependencia con sus sitios y aplicaciones.De hecho desbloqueamos el celular unas 120 veces al día. Develando los mecanismos que han convertido al celular en un objeto irresistible, el autor propone en esta singular guía ideas para utilizar los aparatos digitales para conectarse y vivir experiencias compartidas en vez de encerrarse en la pantalla propia.

.

#Tuiteado

Cuando era chico era no recomendable conversar de futbol, política y religión, en un almuerzo familiar. Ahora no se puede hablar de: Mujeres, aborto, animales, política, dietas alimentarias, moda, religión, corridas de toros, futbol, cualquier tema de actualidad ... — Brad Pittbull (@bradpittbull666) August 5, 2019

Polarización discursiva extrema y perfectamente simétrica

Mauricio Macri: “La Argentina que soñamos está en el futuro, no en el pasado”

Alberto Fernández: "Para nosotros el futuro no es mañana, el futuro es hoy" — maRIO rioRDA (@marioriorda) August 8, 2019

Me asombra y me apena que, en un país con las necesidades que tenemos, sigamos derrochando recursos de manera vergonzosa para una campaña que solo sirve para mostrar caras sonrientes y agresiones. — Facundo Manes (@ManesF) August 5, 2019