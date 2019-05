La vieja política sale a la caza del voto joven

[ Maridaje / Musicaliza esta columna Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra con Prnavor ]

¿Qué votarán los que no están ni de un lado ni del otro de la grieta? O los que ni siquiera les importa esa metáfora de la división de los argentinos. Les preocupe o les dé lo mismo, igualmente cada uno de ellos es un voto, valioso por cierto, y con el margen estrecho de las presidenciales del 2015 (se definió por 678.774 votos) como dato testigo, esas "bombas pequeñitas" a las que les canta el Indio Solari pueden ser decisorias para explotar en las urnas de octubre.

Este año 1.230.284 chicos estarán en condiciones de votar en las primarias y en las generales de octubre. ¿Quedan dudas de que están matemáticamente en condiciones de inclinar la balanza?

Cuando los comités de campaña hacen números, centennials y millennials empiezan a aparecer en el radar. Son una cifra más que interesante, inquietante. Sólo que muchos todavía no figuran en el padrón electoral, como en los últimos días salieron a reclamar y denunciar varias agrupaciones, sobre todo el FIT. Son unos 400 mil en todo el país que tienen entre 16 y 18 años y no están registrados para sufragar, de ahí el apuro de unos y otros.

Para garantizar que puedan votar en las presidenciales, la Cámara Nacional Electoral (CNE) extendió el plazo hasta el 29 de este mes. Por ahora, sólo figuran el padrón provisorio los jóvenes que renovaron el DNI a los 14 años.

Todas las falencias de la burocracia electoral apuntan al Registro Nacional de las Personas (Renaper) porque, según la CNE, el organismo encargado del catastro de la población "remitió a la justicia nacional electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades".

Si se compara con las generales del 2015, el crecimiento de este sector será del 1,5% de los votos, por lo que también -o sobre todo- habrá que salir a seducirlos con propuestas de campaña acordes a sus perfiles.

En Buenos Aires, ya son varios los precandidatos que recorren las escuelas alertando de que es importante que los chicos voten, que no dejen pasar la oportunidad de expresarse electoralmente. Otros, conscientes de por dónde circulan esos codiciados votantes, directamente apuntan con todo a las redes sociales.

Respecto de qué o cómo vota este segmento joven, Paola Zuban, directora de Gustavo Córdoba & Asociados, interpreta que "la representación está diluida, ya que no se sienten representados por los partidos tradicionales. Se pasó de las figuras políticas a la defensa de causas o ideas…Son causas que tienen una finitud: hoy van por los perritos, mañana por el aborto. Tiene que ver con la multiplicidad de temas que se presentan en la agenda pública y esta penetra en la sociedad en general, no solo en redes y en la calle”.

Es decir que en el voto joven prima más el compromiso social, el activismo por determinadas causas que la militancia partidaria tradicional, esa “vieja política” a la que perciben como símbolo del fracaso de los respectivos gobiernos y de una crisis que de hecho también a ellos los alcanza de lleno. Pero tampoco los mueve el enojo y revanchismo que caracterizó el duelo post 2001, donde el “que se vayan todos” resumía el hartazgo general.

Ahora bien, ¿cuántos políticos están a la altura de esa demanda de los jóvenes? ¿Qué planes tienen para ellos, qué programas específicos los incluye? ¿Los escuchan, los miden? Mal que les pese, ellos tienen el chip de hacia dónde va el mundo de hoy, aunque sean chicos y carezcan de la por momentos sobrevaluada experiencia.

En muchos casos, los nativos digitales están a años luz de los pensamientos básicos de la dirigencia. Y no sólo en materia tecnológica. Educación sexual integral, aborto, minería, derechos de los animales, alimentación sustentable, nuevas carreras universitarias, empleos no convencionales, son algunos de esos temas sub 30 que todavía no están en el menú de la mayoría de los candidatos y sus equipos de trabajo.

“La política no logra un caudal fuerte de participación de los jóvenes porque muchas de las problemáticas que tienen están lejos de las propuestas de los políticos”, reconoce la diputada Rocío Giaccone, cuyo partido -el Frente Renovador- creó especialmente la muy didáctica página web primervotante.com, con información básica de qué se vota, cuándo, cómo es en cada provincia, información general vinculada a esta acción democrática y qué derechos tiene el novel votante.

En www.argentina.gob.ar, el apartado “Voto por primera vez” también ofrece una guía clara y elemental para saber qué, cómo y cuándo votar.

Una quintita no es el mundo

Los chicos y chicas no cargan ni con las taras de quienes llevan años dándose contra la pared insistiendo en políticas que nos llevaron a donde estamos, ni tienen la visión de “quintita” que caracteriza a buena parte de los dirigentes y su séquito.

Tampoco es que sean la panacea ni estén pergeñando la revolución que nos va a sacar a todos del pozo, pero ya hay señales ciertas en la sociedad de que son cosa seria, de que en ellos hay una apuesta posible para sintonizar con el mundo. Por eso, además de lo que traccione cada uno de sus votos, deberían ser parte de esos planes de gobierno que en lugar de hacernos carretear alguna vez podrían ayudarnos a levantar vuelo.

“En la emergencia nacional/ la juventud es primordial / Che pibe vení votá”, cantaba Raúl Porchetto en la previa al retorno democrático de 1983. Un S.O.S. que 36 años después no parece haber cambiado demasiado.

#Solapa

Inventar para aprender. Guía práctica para instalar la cultura maker en el aula, de Sylvia Libow Martínez y Gary Stager (Siglo XXI, 352 páginas, $890)

Pionero en español, este libro es una guía completa para que educadores formales e informales lleven la creación y el construccionismo a las aulas, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Con cálida sabiduría, los autores reúnen las ideas pedagógicas con la práctica, incluyendo los secretos y las dificultades: trabajar por proyectos, elegir y conseguir los materiales y tutoriales más convenientes, motivar a los chicos y hasta persuadir a la administración de la escuela. Aquí se alinean teoría, práctica y herramientas para transmitir la sensación poderosa de que el mundo es un lugar en construcción.

#ElResaltador

Un F5 a la docencia

"Entiendo que están cambiando mucho los tiempos a nivel material, tecnológico y que el aula tradicional ha muerto. Hoy no se sostiene un vínculo docente-alumno como en el siglo pasado. Sobre todo porque cualquier estudiante nuestro de enseñanza media ya sabe más que un profesor, porque tiene mayor capacidad de acceso a la información que circula, con lo cual obliga a repensar cuál es la función docente. Cada vez menos tiene que ver con los contenidos y cada vez más con provocar un acontecimiento educativo, que es otra cosa, que es inspirar a que los estudiantes busquen su propia transformación. Yo lo resumiría así: un docente es alguien que inspira a que el otro se transforme".

[ Darío Sztajnszrajber, filósofo y performer argentino, en Página/12 ]

