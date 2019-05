La lección de Manes: con panzas vacías no sirven las urnas llenas

Para el reconocido neurólogo, el hambre es, además de inhumano, una hipoteca social. Cuando advirtió que no figuraba en los diez puntos que el gobierno de Macri quería acordar con un sector de la oposición, no dudó en plantear una campaña para que el hambre no quede fuera de ningún acuerdo serio. Su alerta no fue en vano: resonó en el Congreso y desde ese ámbito se lanzó la iniciativa #ComerBien, un tema ciertamente incómodo en cualquier agenda electoral.