En tiempos tóxicos, el turismo como salvoconducto

Bastante más que un hecho económico supone el turismo si en la profunda crisis que atraviesa la Argentina todos los números destacan la significativa cantidad de gente viajando en estos días de Semana Santa.

Claramente hay en estas escapadas o minivacaciones mucho de terapéutico, de imprescindible oxígeno ante el tóxico malhumor social ya está instalado en la “atmósfera” nacional. Todo esto potenciado por un año electoral que a su modo no hace más que aumentar la taquicardia de la sociedad.

Cada cual, en su justa medida, adecua la económica familiar para garantizar lo esencial, pero en este contexto convulsionado queda a la vista que son pocos los que están dispuestos a resignar el desenchufe que garantiza un fin de semana largo o la devolución de unos días trabajados.

Cualquier rojo en el calendario es buena excusa para dejar atrás la pesada mochila de la inflación, el dólar inestable, las sugerencias del FMI, y las especulaciones de los mercados, para salir en busca de una sanadora bocanada de aire, no importa si cerca o lejos de casa.

La crisis que mueve

Corroboremos con números oficiales. Según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, el fin de semana XL de Semana Santa moviliza a unos 1.574.446 viajeros. Esto significa 7,4% con igual fecha del 2017. No se compara con el 2018 porque el feriado litúrgico quedó pegado al del 2 de abril, lo que representó un fin de semana largo de cinco días. Sin ser genios de la matemática, se puede inferir que a más crisis mayor necesidad de “escapar”.

De esto pueden dar fe nuestros vecinos chilenos ya que una vez más los mendocinos (unos 20 mil en estos cuatro días) optaron por cruzar la cordillera para un relax trasandino donde pese a que el cambio ya no resulte tan beneficioso para el comprador argentino, aún hay productos que ameritan el viaje y las compras tarjeta mediante.

Como parte de una política turística que va de la mano del impacto económico, el objetivo de Nación y gobiernos provinciales sigue siendo potenciar este miniturismo, lo que significa un fuerte impulso a las economías regionales fuera de la considerada temporada alta. En este sentido, Mendoza puede considerarse privilegiada por que viene cosechando en los últimos años una sostenida presencia de visitantes en todas las épocas del año. Tan es así que este rubro gravita cada vez más en el PBG de la provincia, superando el 14%.

El dinamismo económico se percibe también en el fuerte número de lugares destinados a recibir turistas. De acuerdo con el sitio de datos abiertos de Mendoza, actualmente la provincia cuenta con 879 albergues para los viajeros, entre hoteles de distintas categorías, hostels, cabañas, hospedajes varios, apart hotel, departamentos de alquiler y campings, entre otras tantas opciones.

Turismo en San Rafael

Escapar del "burnout"

Pese a ser un gran generador de puestos de trabajo, no hay que cansarse de insistir con que la provincia no se termina de dar cuenta de cuánto motoriza a su economía el turismo. Esto se percibe tanto en los comerciantes que cierran sus locales en estos días, aunque haya turistas con la ñata en las vidrieras, como también en el sector empresarial y en el ámbito político que no impulsan una decisiva cruzada a favor de un rubro que está llamado, aquí y en todo el mundo, a marcar la diferencia.

Parece sencillo y lo es: el estrés como la enfermedad más generalizada de estos tiempos marida necesariamente con el descanso y el placer, y es ahí donde el turismo irrumpe como la medicina más eficaz contra el burnout (síndrome del quemado) de la Argentina 2019.

Tan gravitante es hoy el turismo como salvoconducto que cualquier gestión, por mala u horrible que haya sido, podría mostrar las cifras del rubro sacando pecho, aun cuando la economía haya sido lo que se dice un mal viaje.

