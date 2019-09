A la Emergencia vial no le hace falta pasar por el Congreso

En el #Wok de hoy: la inseguridad vial sigue siendo la principal causa de muerte no natural en el país + Si las muertes y las tragedias humanas no nos sacuden, probemos con los números: más de $175 mil millones por año es lo que cuesta hacerle frente a las consecuencias de los accidentes de tránsito + En menos de una semana, en Mendoza se perdieron 8 vidas en incidentes viales + Los jóvenes de entre 20 y 35 años ocupan la franja principal de las víctimas fatales + En punto muerto: se endurecen las multas, pero las muertes no bajan.