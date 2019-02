A Marcelino no lo culpo

Sr. Intendente del Departamento de Guaymallen, que llegó hasta allí seguramente por la capacidad y el trabajo de muchas mujeres que militan en su partido día a día con la esperanza de cambiar las realidades de su pueblo, de combatir la violencia, la misoginia, de no tener entre sus filas varones carca.

Déjeme decirle como mujer, militante, madre, trabajadora y ama de casa (un trabajo no reconocido por quienes son adeptos a lo viejo) soy admiradora de todas aquellas mujeres que hicieron grande nuestra Nación, no creo q esté de más que Ud. también lo recuerde, o quizás lo aprenda. Nuestra historia nos regaló mujeres que viraron la historia de nuestro país, le cuento, estimado, María Teresa Merciadri junto con Margarita Malharro fueron quienes hace ya varios años enfrentaron junto a compañeras peronistas al poder político dominado por varones para darnos un abrazo de justicia a muchas y lograron la ley de cupo femenino, que su partido por años desconoció... hoy Ud también lo hace, pero NO LO CULPO, las mujeres empoderadas a algunos varones les generamos cierta inseguridad, lo cual debe ser complicado de llevar.

Ya mujeres de su partido se expresaron al respecto, como lo hizo Daniela García: "la participación de las mujeres en condiciones de igualdad real es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos" sabiendo esto, NO LO CULPO, no es fácil para todos avanzar respetando la diversidad de posturas y una realidad que se nos impone y debemos estar a la altura.

Que además me parece importante que conozca que las mujeres superamos el 50 % del total la población mundial, que aún luchamos contra una desproporcionada carga asociadas a tareas de cuidado y domésticas y que se nos presentan como barreras para alcanzar nuestra libertad de poder decidir acerca de nuestros intereses. Pero TAMPOCO LO CULPO, se ve que no todos pueden atender y escuchar los anhelos del resto, la empatía escasea por ahí.

Manifestó que las mujeres debemos ganarnos nuestros lugares por mérito, tranquilo Sr. Jefe comunal, que nos sobra mérito y capacidad, y un detalle, no menor, que es nuestro compromiso con nuestro pueblo. Lo hemos demostrado en estos mas de 200 años de nuestra historia… pero NO LO CULPO, porque no es sencillo detenerse a conocer la historia de las mujeres en la política, Ud. Debe tener tareas más importantes que atender en su Departamento.

Minimizar las luchas que las mujeres venimos dando, hacer una separación entre aquellas que trabajan, y las que Ud. llama amas de casa y aquellas que nos involucramos en los temas de la agenda pública, incurrir en una manifiesta injusticia rompiendo valores como la equidad, la igualdad; tirar por tierra el empoderamiento de las mujeres no hace más que responder a patrones de conducta que sistemáticamente impone el patriarcado. Por esto, como he de culparlo!! Si el patriarcado en ciertos casos corre por las venas.

Marcelino, la paridad es ley, aunque la equidad a usted le duela, lo incomode.

Lo convoco a conocer nuestras luchas, a ver nuestra rica historia, no estaría de más analizar cómo se libraron las luchas que mujeres nos animamos a dar en cada momento de la vida de nuestra Nación, en el que un sistema de creencias y cultural nos ha oprimido y nos oprime. Sin culparlo, y haciendo un llamado a la reflexión en estos tiempos donde el respeto y la coherencia en algún momento deben tocar a su puerta.

Y como las mujeres además jamás descansamos en nuestra búsqueda de justicia y de un mañana mejor para todos, todas y todes voy a tener la grandeza de regalarle una bella frase que data de varios años, casi unos 70 años. “Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad" (Evita Perón).

La CULPA acá la tiene el MACHISMO, lo invito a abandonar ese sofá.

Malvina Richard

Secretaria Rama Femenina Partido Justicialista Mendoza