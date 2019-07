Escribe Javier Cofano: "Los salarios en el Departamento General de Irrigación"

En estos días tuvimos oportunidad de conocer que los funcionarios del Departamento General de Irrigación se encuentran bastante bien remunerados. Pero lo más llamativo es la respuesta que difundió por los medios el máximo responsable de este organismo, frente a las críticas recibidas. Esa respuesta pública requiere al menos una aclaración de quienes nos desempeñamos como legisladores

La solicitud para que el gobernador envíe un proyecto de ley para limitar la remuneración del Superintendente de Irrigación es desconocer el rango Constitucional de ese organismo autárquico, a tal punto que en la ley 8727, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el gobernador, exceptúa expresamente a ese funcionario, entre otros.

La autarquía del organismo y su financiación con recursos propios, sin aportes del estado provincial refuerza la independencia de este organismo para fijar su propia estructura salarial para sus funcionarios fuera de nivel.

La afirmación que sería bueno establecer un límite por ley para evitar que próximos superintendentes se vean tentados a modificar esta restricción es realmente absurda. Es el actual superintendente que admitió con el sistema actual, que los salarios subieran en forma exorbitante. El Honorable Consejo constituido por los representantes de las distintas cuencas junto con el Superintendente tienen todas las facultades necesarias para modificar el régimen salarial de los funcionarios superiores.

El sistema adoptado en el 2013, que incluye la antigüedad, resultaba claramente ilógico para funcionarios políticos y las distorsiones que comenzó a provocar en el ámbito provincial, fueron subsanadas por la ley 8.832 que establece claramente y como regla de largo plazo como se calcula la remuneración del gobernador y otros funcionarios de la administración central.

Por lo tanto la institución tuvo cuatro años para copiar este mecanismo.

Pero no lo hicieron. Consejeros, directores, delegados, subdelegados y demás funcionarios vieron crecer sus ingresos sin ningún reparo, amparándose en una norma que podía cambiarse en 15 minutos. Hasta que salió a la luz.

No Hay forma de comprender esta actitud, como funcionarios que administran fondos públicos deben tener antes que nada sentido de las proporciones y sentido de la realidad. No importa que estos gastos no sean demasiado relevantes en el presupuesto total. Lo importante es que los salarios que se cobran deben justificarse con una decisión fundada en la responsabilidad, en la importancia de la función y sobre todo en el contexto.

Esto último es válido para todos los poderes y organismos autárquicos que tienen funcionarios con salarios superiores al gobernador.

Bajo que circunstancia se justifica que un funcionario público de cualquier poder tenga una remuneración mayor que el Gobernador de la Provincia? Máxima autoridad constitucional.

El poder legislativo, Municipalidades y otros organismos basan la escala salarial de sus funcionarios en porcentajes decrecientes a partir de la remuneración del gobernador. Los que estamos dispuestos a cumplir un función pública por vocación deberíamos respetar esta regla de largo plazo como una condición lógica, natural y razonable.