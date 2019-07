Escribe Claudia Najul: "AMIA, memoria activa, el único camino"

25 años atrás Argentina sufría el atentado más grave de su historia. Fue en la AMIA pero nos hizo daño a todos. La revictimización a la que han sido sometidos los familiares desde 1994 es indescriptible: encubrimiento, intereses espurios en la investigación, un pacto vergonzante que lejos de buscar justicia garantizaba impunidad.

Memoria activa es la consigna que nos exigen las personas que llevan adelante esta lucha incansable buscando justicia. En este sentido, está avanzando en la Cámara de Diputados un proyecto que prevé excepciones en el Código Penal para que pueda desarrollarse un juicio en ausencia de los imputados, únicamente en casos de delitos de extrema gravedad, como lesa humanidad y genocidio.

No vamos a claudicar: queremos que los acusados se sienten en el banquillo. Pero tenemos claro que Justicia que no juzga no es justicia, y que todo un país merece la verdad en torno a un acto de terrorismo que nos marcó para siempre.

No hace mucho desde el Estado argentino se quiso convencernos de que un memorándum que de entendimiento tenía poco y de sumisión tenía mucho, era la única salida posible para este caso. Mentira. Quedó comprobado que nunca les importó llegar a fondo y conocer la verdad. Proponemos ahora convalidar en el Congreso una estrategia jurídica que de una vez por todas permitirá a cientos de familiares comenzar a cerrar un capítulo tristísimo de muerte y olvido.

Esta mañana acompañe al Gobernador Alfredo Cornejo, al presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia Mendoza Pablo Stern; presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Marcos Horenstein; rabino Fabián Zaidemberg y demás organizaciones y miembros de la comunidad judía del acto en homenaje a las víctimas del atentado terrorista, denominado Día de la Memoria Activa, según la Ley Provincial Nº 7.415.

Dediquemos unos minutos de esta jornada a reflexionar y a recordar a todas las personas inocentes que murieron por un acto de terrorismo. No olvidemos, no resignemos la búsqueda de la verdad, no dejemos de reclamar justicia.