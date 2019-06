Escribe Arturo Lafalla: Pichetto, "el bueno"

Dijo Macri:

"Los argentinos nos enfrentamos a una oportunidad histórica para consolidar nuestra democracia. En las próximas elecciones decidiremos si queremos vivir en una República o volver a un autoritarismo populista".

"Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación", agregó el jefe de Estado. (Fuente: www.perfil.com).

Surge claro de los dichos textuales del presidente que los que no lo voten, estarían decidiendo no querer vivir en una República y si en un autoritarismo populista. ¿Difícil de aceptar, no? Diría que es una afirmación pro grieta.

Por compartir esos valores, nos explica, eligió a Miguel Ángel Pichetto como su candidato a vicepresidente.

¿Qué dijo Macri de Pichetto antes de “compartir esos valores”?

Pichetto fue por ejemplo el que trató de “Judas” a Cobos, en aquella histórica noche del voto “no positivo”. ¿Recuerdan que decían entonces los “Macri” de aquel Pichetto?

Fue determinante en el juicio político que destituyó al Juez Leiva, siguiendo instrucciones de su entonces jefe político Menem, en venganza por la persecución a Moneta. Esto decían entonces de Pichetto los “Macri”.

Fue el que en el Senado impidió que CFK fuera desaforada y consecuentemente presa, lo que hubiera impedido que fuera candidata a vice presidenta. ¿Qué decían los “Macri” de este Pichetto? La lista es interminable, fueron 15 años en el Senado.

¿Qué hizo Pichetto para que Macri cambiara tan rotundamente de opinión sobre él?

Que sepamos, nada, además de aceptar ser su vice. No hay reconocimiento de errores, no hay un programa en común, nada, solo el anuncio.

Señalo que me parece bien y razonable la decisión del Presidente y la aceptación del Senador en miras a intentar ganar una elección. Nos transgreden ninguna ley y tienen derecho a hacer lo que hicieron.

El agravio

Sostengo si que es un agravio difícil de tolerar el que el Presidente le infringe a los que no piensan como él y que no lo votarán, y de un cinismo imperdonable cambiar las calificaciones o descalificaciones que hicieron reiteradamente de Pichetto por sus posiciones políticas, y hoy, por el solo hecho de pasar a su bando electoral se convierta de autoritario populista en republicano. De malo, de generador de todos los males pasados y presente de la Argentina, en bueno.