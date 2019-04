Relaciones que no suman y los ex que quieren volver a enamorar

Ni amigos ni enemigos: rivales. Alejandro Bermejo y Anabel Fernández Sagasti se enfrentarán en las próximas primarias pero este martes compartieron una foto en las redes en las que se los ve juntos y unidos de cara a las elecciones. El choque peronista tiene por un lado una lista con el apoyo del PJ tradicional y los intendentes de ese partido, mientras que por el otro se encolumna el ala kirchnerista. Pero por primera vez, las fuerzas están parejas y el triunfo del PJ tradicional no está garantizado.

Si bien la precandidatura de Alejandro Bermejo cuenta con el apoyo de los intendentes que han sabido consolidar un gran apoyo popular, no podrá llevarlos como pareja en las boletas para sacar provecho de su buena imagen. Sucede que Martín Aveiro (Tunuyán), Jorge Omar Giménez (San Martín), Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael) adelantaron sus comicios departamentales y no irán a elecciones conjuntas con la provincia. Es decir, Bermejo tiene el respaldo de cuatro "peso pesado" pero solo de palabra. En esos cuatro municipios la boleta no llevará candidatos a intendente y eso favorecería a Fernández Sagasti.

Pero al mismo tiempo, la senadora nacional que se sienta junto a Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación aprovechó la indecisión de Bermejo a la hora de lanzarse y tejió alianzas importantes con exintendentes que quieren volver al poder.

A muchos les llamó la atención -por ejemplo- que Guillermo Amstutz sea el precandidato intendente de Sagasti en Las Heras, pero lo cierto es que la referente del kirchnerismo nunca se distrajo y mientras todos especulaban ella demostró su determinación por competir. Y a eso sumó el respaldo de la peronista que más mide en la provincia y el país: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Amstutz no es el único jefe comunal que quiere volver de la mano de Anabel. En Guaymallén Alejandro Abraham también es precandidato a intendente y sueña con devolverle al PJ el municipio que el radical Marcelino Iglesias le arrebató a Luis Lobos en los comicios del 2015.

Lo mismo ocurre en Luján de Cuyo, donde Omar Parisi aspira ser intendente una vez más. Al igual que Abraham, el actual diputado provincial lleva tiempo alineado a Unidad Ciudadana e incluso su esposa ocupa un lugar en las listas como candidata a legisladora nacional.

Esas tres candidaturas le permiten a Fernández Sagasti ilusionarse con un empuje de abajo hacia arriba que le permitan sacar ventaja sobre Bermejo en las internas. Si bien no hay nada dicho, es indiscutible que los candidatos de Anabel en esos municipios son más conocidos que los del "Pulga": Martín Caín (Las Heras) Gustavo Arenas (Guaymallén) y Javier Pelegrina (Luján). Bermejo lleva en su lista a un hombre fuerte de Las Heras, el exintendente Rubén Miranda, pero como candidato a senador provincial y su presencia en la boleta pasaría casi desapercibida.

Por último, la senadora nacional que nació en La Cámpora tiene otro compañero de peso. Si bien la imagen del exgobernador Celso Jaque a nivel provincial no es la mejor, en Malargüe es recordado como un buen intendente. Por eso, junto a Anabel se ilusiona con retornar a su despacho municipal y quiere convertirse en el primer exgobernador en ganar una intendencia.

Estos condimentos solo sirven para anticipar una pareja interna del PJ en las próximas elecciones primarias. Solo resta esperar hasta el próximo 9 de junio para conocer a los ganadores.