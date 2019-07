Obra pública, la mejor excusa para unir a una pareja sin amor

Macri no sólo inauguró una ruta en Mendoza, sino que además prometió una nueva ampliación de aeropuerto y se propuso licitar Portezuelo del Viento antes de que termine el año. Las obras "iniciadas y terminadas", a un costo muy sensible a la anterior gestión, permiten generar una sensación de armonía entre el presidente y el gobernador que, en otros aspectos, no se notó nunca.