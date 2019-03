Una sesión de fotos en la casa de Marcelino Iglesias reflejó el avance en la definición de las candidaturas del sector de Cambia Mendoza identificado con el gobernador Alfredo Cornejo.

El encuentro del sábado en lo del intendente de Guaymallén tuvo que ver con la cábala: fotográficamente hablando, allí arrancó también la campaña de 2015, que terminó con Alfredo Cornejo en la gobernación.

Pero más allá del ritual para tratar de repetir la victoria este año, la reunión de La Primavera mostró que quedan pocos casilleros para completar en la categoría de los intendentes, a pesar de que falta un mes para el cierre de listas.

Solamente los integrantes de la fórmula, que son intendentes también, no han confirmado quiénes serán postulados para ocupar sus cargos. Aunque es casi un hecho que el subsecretario de Gestión Pública del Gobierno provincial, Ulpiano Suarez, sobrino de Rodolfo Suarez, será el próximo candidato a intendente del municipio que maneja hace décadas el radicalismo.

En cambio, por el lado de Mario Abed, candidato a vicegobernador e intendente de Junín, hay menos pistas sobre el futuro de la comuna que ha manejado durante cuatro periodos. Pero lo cierto es que ninguno de los dos presentó a sus herederos para la foto el sábado pasado.

Sí dio el presente para posar en las tomas que ordenó el publicista Gustavo Videla el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, quien, de ese modo, quedó casi confirmado como precandidato "oficial" para la intendencia de Maipú, bastión clave en poder del peronismo.

De acuerdo con la reforma electoral de 2017, cada precandidato a gobernador sólo puede llevar en su boleta un candidato a intendente y una lista de candidatos a concejales. Esto implica que, en las comunas, quien no tenga la bendición para entrar en la lista "oficial" de cada partido, tendrá menos chances, ya que deberá presentar una "boleta corta": sin candidatos a gobernador y legisladores provinciales.

De todos modos, ese sería el único camino que le quedaría al concejal de Maipú Sergio Dragoni, si es que confirma su aspiración de pelear por la candidatura a intendente en las PASO.

En cambio, en los otros cuatro departamentos que controla el peronismo, la situación es más fácil, ya que los intendentes actuales adelantaron las elecciones y, como consecuencia, todas las boletas serán cortas, con los candidatos a intendentes como cabezas de listas.

Este escenario ha permitido que Cambia Mendoza tenga más de un candidato allí donde no aparecía ningún favorito. El único que tiene ese rótulo es el concejal Raúl Ruffeil, quien va en San Martín.

En contraste, tres radicales pelearán el 28 de abril por ser el candidato a intendente de San Rafael (Abel Freidemberg, Lucas Quesada y Francisco Mondotte), otros dos lo harán en Lavalle (Jorge López y Lucas Luppo); y un radical (Gastón Barcenilla) disputará en Tunuyán contra un massista (Marcelo López).

Este abultado grupo de precandidatos ya se sacó la foto respectiva, así como el aparente candidato de Jorge Difonso para San Carlos.

Un poco obligado por las circunstancias, el intendente Difonso hizo posar en sábado a Rolando Scanio, secretario de Gobierno del municipio, aunque luego se dijo que esa foto podría no ser la definitiva. Difonso no se puede reelegir en su departamento, pero Scanio no es el único integrante de su equipo que quiere sucederlo.

Otro dato del fin de semana se registró en el sur. Se supo que, a pesar de no haber sido alcanzado por la promulgación de la enmienda que limita las reelecciones de los jefes comunales, Jorge Vergara Martínez (84), quien conduce Malargüe, no irá por otro periodo en el municipio. Será precandidato en su lugar el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Glatigny.

En el resto de los departamentos "propios", todos los intendentes radicales irán por la reelección. A quienes se sumará Martín Kerchner, ministro de Infraestructura, como candidato a disputarle el territorio a quien elija Omar de Marchi en Luján.

Los jefes comunales que zafaron de la limitación de las reelecciones que decretó Cornejo y ahora van por la reelección hicieron el sábado un "mapeo" de casi todas las comunas con la mira puesta en las PASO. Dicen que este tipo de reuniones, aunque no haya fotos, serán frecuentes de ahora en más.

La campaña de este año tiene un factor diferencial y enigmático para el cornejismo: De Marchi. Según surgió el sábado, en casi todos los departamentos, el ejército territorial de Suarez confía en que le va a ganar "por goleada" al precandidato a gobernador del PRO en las primarias, quien no ha dado muchas señales de quienes serán sus candidatos.

De todos modos, la reforma electoral que fijó la eliminación de las listas colectoras y espejo no termina de ser una legislación cómoda en algunas comunas.

Algunos intendentes disfrutarían si pudieran llevar alguna boleta "extra" de concejales (radicales o del PRO), para evitar que los "desencantados" porque se quedan afuera puedan terminar en la lista del otro referente de "Cambia Mendoza". Pero la ley contra las colectoras lo impide y la "mesa política" del cornejismo deberá buscar otras estrategias en la competencia.