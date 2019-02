Producir o mendigar: dos formas de vida (en 100 palabras)

Mirar hacia la despensa y hacer andar lo latente, para que haya trabajo y comercio. O salir a mendigar para seguir sosteniendo lo que no funciona, aunque sepamos que no tiene chances de garantizar un futuro sustentable. Un hoy eterno. Son dos de múltiples opciones económicas que tiene Mendoza frente a la sumisión a la resignación por no rascar las piedras para sacarles trabajo y rédito económico. ¿Estamos tan convencidos de ser tan inútiles de no poder hacerlo bien? Mientras se pisa el debate, continúan las colas de 300 aspirantes a 10 puestos de churrero. Un verdadero chasco para Mendoza.