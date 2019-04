Las últimas 5 canciones que Kurt Cobain tocó con Nirvana

A 25 años del suicidio de Kurt Cobain, van a sobrar las notas que hablen de su atormentada vida, lo difícil que se le hacía manejar la fama, la tortuosa relación que mantuvo con la cantante Courtney Love y, por supuesto, lo mucho que podría haber hecho de no haber muerto.

Pero, para algunos de los que crecimos escuchando la música que hizo en Nirvana, eso parece una injusticia. Lo mejor que se puede hacer para recordar a Kurt Cobain, su genio y originalidad. Es escuchar sus temas. Por eso, antes de hablar de su adicción a la heroína y de cómo prefirió alejarse lentamente de todo hasta desaparecer, preferimos mostrar lo que mejor hizo, y por lo que será recordado siempre: música.

El último concierto que Cobain dio fue en Alemania, en 1994. La lista de canciones fue una mezcla de los éxitos más grandes de la banda y algunos covers que con el tiempo se volvieron clásicos.

Estos son los últimos cinco temas que tocó Kurt Cobain en vivo.

The man who sold the world

El cover de David Bowie es ahora uno de los temas más recordados de Nirvana. Si bien lo tocaron en vivo en más de una oportunidad, la versión que llegó al éxito fue la grabada en el estudio de Sony Music durante una sesión de Unplugged de MTV. La letra, bastante crítica, habla de una conversación entre quien canta y “el hombre que vendió el mundo”. Bowie explicaría durante una entrevista que “esa canción siempre me pareció un ejemplo de como te sentís cuando sos joven, y hay una parte de vos que todavía no encontrás”. No es difícil ver por qué le gustaba tanto a Kurt.

The man who sold the world, en su versión más famosa

All apologies

Otro de los hits del Unplugged, que apareció primero en In útero. Alguna vez Kurt dijo que la había escrito pensando en su esposa Curtney Love y en su hija Francis Bean, pero que “la letra no concuerda con el sentimiento”. Una posible explicación de la letra es la culpa que sentía por su relación con Courtney. La rockera tuvo numerosos inconvenientes durante su embarazo, y Kurt no estuvo lo suficientemente presente debido a su adicción a la heroína. Cuando su hija nació, el Estado le quitó la tenencia hasta que pudieran demostrar que eran padres aptos, algo que Love consiguió, pero sin ayuda. “¿Qué más puedo ser? Todo excusas”.

All apollogies, en vivo en Reading, año 1992

On a plain

Cobain, tocando con Nirvana.

“Me amo más a mí mismo que a vos”. On a plain fue la última canción que Kurt Cobain escribió para el disco Nevermind. Su letra no habla de nada en particular. Hay un poco de poesía, hay bromas, hay anécdotas. Hay también un poco de aburrimiento. El último verso dice “un mensaje especial más, y después termino y me puedo ir a mi casa”, algo que era literal. Kurt la describió como “un ejemplo de alienación clásica”, pero es difícil tomarla como una canción triste. Después de todo, el propio Cobain dice que no se puede quejar.

On a plain, en vivo en el teatro Paramount, año 1991

Blew

Nirvana.

La canción más vieja de la lista. Fue escrita en 1988, y se mantuvo vigente en los recitales durante toda la existencia de Nirvana. La revista New Musical Express indicó en un artículo en el que dio detalles de todas las canciones grabadas por la banda que Blew fue escrita sobre el sentimiento de claustrofobia que Kurt sentía mientras crecía en Aberdeen, un pequeño pueblo de Washington. Su adolescencia en esa localidad le dejó marcas que lo acompañaron toda la vida. Al uso de drogas, que comenzó cuando tenía 13 años, se le sumó el desinterés de sus padres, quienes se turnaron en abandonarlo, por lo que terminó viviendo en casas de amigos. De esta época son las canciones que más hablan de su vida y su forma de ser, como Negative creep, School o Scoff.

Blew, en vivo en el teatro Paramount, año 1991

Heart-shaped box

El single del último disco de Nirvana, In útero fue la última canción que Curt tocó en vivo. El significado de la letra varía de acuerdo a quién se le pregunte. Cobain dijo en una entrevista que la compuso luego de haber visto documentales sobre chicos con cáncer, algo que parece improbable. La respuesta más lógica es que se trata, nuevamente, de Courtney Love. A pesar de las ridículas teorías que dicen que la cantante de Hole fue la causa del suicidio de Cobain. La realidad es que la amaba con locura, y que las únicas causas de la muerte de Cobain fueron su adicción a las drogas y su depresión. Su música, por suerte, no murió con él.

Heart-shaped box, en vivo en Saturday Night Live, año 1993