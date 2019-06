De a poco los políticos se despiertan de la "chatura" verbal

La campaña electoral en lo que va de este 2019 dejó algunas declaraciones picantes pero tampoco pasaron el tono agresivo “permitido”. Sin embargo, en el desarrollo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo donde se eligen los candidatos a la Gobernación, el gobernador agitó el avispero.

Alfredo Cornejo indicó esta mañana antes de emitir su voto, en una de las escuelas que comenzó el acto cívico democrático una hora más tarde, que veía “un deterioro en las campañas que me da un poco de pena. Lo digo con autocrítica y desazón. Los dirigentes creen que los ciudadanos no son inteligentes y dicen cualquier cosa. Creo que hay mucha chatura intelectual acerca de pensar el tema. Todos se golpean el pecho con las propuestas, pero no dicen cómo lo van a hacer”.

A partir de ahí todo los opositores saltaron a la yugular del mandatario y contestaron. Alejandro Bermejo, que pelea dentro del justicialismo en Elegí Mendoza fue el primero de ellos al indicar que "Cornejo se referirá al candidato de él, al que no se lo escuchó hablar", en referencia a Rodolfo Suarez. Su oponente, Anabel Fernández Sagasti, la precandidata a gobernadora de Unidad Ciudadana, señaló que "el gobernador puede opinar lo que quiera. Nosotros hicimos distintas propuestas y no me siento aludida para nada".

Desde Protectora, su precandidato José Luis Ramón indicó que "espero que tengamos la oportunidad de exponer nuestras propuestas sin que haya un gobernador que nos diga que hay chatura intelectual en nuestra provincia". Por su parte, aunque no cuestionó a Cornejo, Omar De Marchi sí contradijo los cuestionamientos del gobernador sobre la falta de debate serio en la campaña: “Nosotros hemos intentado poner todos los temas arriba de la mesa. Somos los únicos que hablamos de la inseguridad, de la transformación educativa. Pusimos todos los temas arriba de la mesa”.

Finalmente, Rodolfo Suarez, el precandidato del gobernador para continuar su gestión, solo indicó que “hubo una buena convivencia en la campaña. En mi caso con Omar De Marchi, que somos colegas. Cualquiera sea el resultado vamos a estar juntos, espero que festejando”. De esta manera se diferenció de los otros candidatos.

Fue una mañana de domingo un poco atípica por la leve subida de tono de todos los opositores que rápidamente respondieron a la acusación de Cornejo despertando del letargo conservador y medido de políticos que por no querer perder un voto se contienen en sus declaraciones. Esto permite hacer una rápida y simple lectura de las características de los precandidatos que no están premeditadas por asesores o estadistas, aunque sus respuestas no se salieran de lo establecido.