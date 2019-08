El odio: la herramienta política que nos subyugó a todos

"El amor, la amistad o el respeto no unen tanto a la gente como lo hace un odio común hacia alguna cosa". Lo dijo Anton Chejov, y aunque la frase del célebre dramaturgo ruso es triste y desesperanzadora, hoy parece más cierta que nunca.

Según un informe de CNN en español, las cinco razones más comunes por las que alguien decide cerrar su cuenta de Facebook son: 1) para mantener una imagen profesional. 2) para enfocarse en la comunicación “real”, 3) para deshacerse de cargas emocionales (por ejemplo, bajonearse porque al ver la vida de los demás uno siente que la propia es peor, más triste, mas vacía), 4) para evitar perder tiempo y 5) para mantener la privacidad.

Sin embargo, yo agregaré uno de los motivos actuales que casi roza el primer puesto a la hora de describir el hartazgo o cansancio que muchos usuarios de esa red social tienen: el odio destilado en los posteos y comentarios a propósito de las campañas políticas.

Facebook es la madre de las redes sociales, y por definición, es un espacio para relacionarse y emitir opinión. Excelente: me encanta opinar, tener un parecer, leer el de otros, disentir y enriquecerme. Pero cada día estoy más convencido de que algunas personas no pueden detenerse en el debate sin caer en la agresión, en el golpe, en la burla o en el insulto.

Este año electoral, con la sucesión de campañas políticas y la grave situación socioeconómica que estamos viviendo ha recrudecido el "panorama facebooquero". Cada vez son más los que, en vez de reflejar un pensamiento o proponer un debate, están al acecho para agredir y violentarse apenas leen un posteo con el que no concuerdan.

¡Ojo! Estoy hablando en tercera persona, pero eso me hace pensar que este panorama y esta tendencia también me ha llevado a mí a involucrarme en peleas encarnizadas, comentario tras comentario, totalmente inservibles. Y digo que son inútiles porque de por sí, es muy difícil que alguien cambie el cristal a través del cual el otro ve la realidad. Y menos va a poder cambiarlo si es a base de agravios y malos tratos virtuales.

Puse el ejemplo de Facebook porque es el más patente, pero esta antipatía, esta pelea ya se da también en el cara a cara. Hay familiares que no quieren verse, amigos que ya no se hablan, compañeros de trabajo que se miran con recelo. Ser de un partido o de otro ahora no solo es una posición filosófica o política, sino que obliga a odiar al que piensa diferente y a defenestrarlo. El nivel de crispación es tal que ya no escuchamos al otro.

Repito: no me molesta la discusión, y jamás pretendería censurar a alguien que piensa distinto que yo... pero ¿por qué no podemos intercambiar ideas sin confrontación agresiva o descalificatoria?

He trabajado en áreas públicas, y recuerdo a los militantes políticos partidarios comprometidos, haciendo campañas, recorriendo calles, generando actividades cívicas de educación, concientización, solidaridad. Ahora hay una gran militancia facebooquera que se dedica simplemente a trollear las 24 horas cualquier opinión distinta, siempre detrás de una silla, en la comodidad de casa.

Ya lo sabemos: la política lamentablemente para muchos de los que la ejercen ha dejado de ser una actividad en la que su objetivo primario es el servicio público, para transformarse en una carrera con un fin claro: el lucro, el enriquecimiento personal. Y muchos de nosotros, en vez de rebelarnos contra eso y alzar la voz en unanimidad para reprobarlo; hemos visto como se ha erigido al odio como la bandera fundamental para hacer política, y lo hemos aceptado. Kirchneristas, macristas, peronistas, liberales, socialistas, radicales, izquierdistas hemos inventado la grieta, la avalamos día a día, y parece ser cada vez más difícil de cerrar.

Umberto Eco, otro escritor, decía algo así como esto: "Los países que no tienen enemigos externos viven en peligro, porque se inventan un enemigo adentro". ¿Podremos parar con las ataques feroces entre nosotros? ¿O podrá el odio nublarnos la razón de tal manera que haya llegado para quedarse y nunca posibilitar la concordia?