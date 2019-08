Sus salarios son una burla para los que perdieron la dignidad

El trabajo es necesario por una cuestión lógica. Es la forma en la que conseguimos el sustento individual o familiar. Es la forma honesta de conseguir los recursos necesarias para satisfacer nuestra necesidades. Sin embargo, el trabajo también tiene otra función fundamental y es la de darle dignidad a cada uno de los habitantes del país.

De ahí que una de las primeras cuestiones de las que se tienen que ocupar los gobernantes es el empleo, porque junto con ser esencial para bajar los índices de pobreza y de hambre, es fundamental para mantener la moral de un pueblo, porque si cae la moral y se deja de creer, es muy difícil crecer o superar una crisis.

Claramente hoy la falta de empleo es un problema. Se pierden puestos de trabajo y no hay generación de nuevos empleos, por lo que tenemos un factor que afecta el bolsillo, pero también la dignidad de los argentinos. El dinero se puede llegar a recuperar, pero a veces los golpes a la dignidad marcan a las personas para siempre.

En ese contexto, pareciera que hay un grupo de privilegiados que no se da cuenta lo que sucede a su alrededor y siguen alejados de la realidad de los mendocinos y del resto de los argentinos. Siguen viviendo de sus becas en la que sólo son funcionales a los intereses políticos, pero lejos de los que tiene el laburante que deja los pies en la calle.

Con todo lo que pasa, parece inmoral que los legisladores mendocinos estén cobran -algunos- más de 140 mil pesos y que hayan tenido un reajuste que no tuvo nadie en el sector privado, donde hay un importante número que no llegan a fin de mes. Ya sé que es una cuestión que está establecida por ley, pero si nos ponemos a revisar todo lo que dice la ley y los legisladores o funcionarios no cumplen, nos faltarían días del año.

Estas cuestiones son un ataque a la dignidad del laburante y una burla para quienes están buscando un trabajo y se encuentran con que no se generan nuevos empleos, pero los que están enchufados y que viven de la teta del estado (no todos, pero sí demasiados), siguen ahí y no pierden un peso frente a la inflación.

También era una burla a la dignidad los salarios de Irrigación, los que sólo se tocaron cuando quedaron expuestos por las notas de MDZ. Encima intentaron dar explicaciones tristes y algunos afectados colaterales -que viven de la teta del Estado- incluso tuvieron el descaro de amenazar y atacar al diario a través de las redes sociales.

Entonces, quienes ostentan puestos de poder -de mayor o menor rango- tienen que ubicarse en el contexto en el que se encuentra el país, más aún cuando ocupan un puesto que les cae de arriba y que consiguen porque alguien los puso a dedo en una lista sábana.

Más allá de explicar porque ganan un salario que no está acorde con sus méritos (no todo en los casos, pero sí en muchos), de última deberían justificarlo con la generación de leyes que permitan la creación de puestos de trabajo genuinos. Sólo por mencionar un caso, y como uno de los convencidos que la minería puede entregar empleos de calidad, no puedo dejar de sentir bronca cuando sé que entre los legisladores actuales hay muchos que se encargaron y se encargan de poner palos en la rueda para su desarrollo por intereses mezquinos y por la orden política que recibieron de arriba. Ninguno se ocupo de aprender y conocer sobre la actividad y demostraron que toman decisiones teniendo un nulo conocimiento técnico de minería, tal como lo hacen en muchos otros casos y otros temas que se tratan en la casa de las leyes.

Tengan un poco de vergüenza, piensen en los que hoy no tienen empleo, en los que necesitan esa cuota de dignidad que se ha perdido por la acción de los gobiernos de los que ustedes son o fueron parte, porque no es algo nuevo y las gestiones de todos los colores tienen responsabilidad. No se queden con la frase repetida que dice que cobran lo que dice la ley, porque cuando quieren le encuentran la vuelta en tiempo récord a todo lo que no les conviene, buscándole la vuelta hasta a las leyes más complejas.