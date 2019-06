El día que te vas al hospital para que nazca tu hijo nunca te imaginas como te cambiará la vida y cómo será ese giro de 180 grados en todo. Te lo cuentan, pero si no lo vivís, no lo sabés. Nada -claramente- puede afectar esa felicidad, pero hay contextos y contextos para iniciar el proceso de crianza de un niño. En medio de una crisis, y con una inflacion interanual del 57%, es en los productos y servicios más necesarios donde la clase media sufre fuerte el impacto . Eso, suponiendo que a cada padre este día lo encuentra con trabajo, aunque lamentablemente sabemos que no será así en todos los casos.

Muchos funcionarios se llenan la boca señalando que este Gobierno aumentó la ayuda social como ningún otro, una cuestión que es lógica -y es lo mínimo que deben hacer- si consideramos que también tiene una inflación descontrolada, una pobreza superior al 30% y problemas con el empleo. Pero esa ayuda -como debe ser- llega a los sectores más vulnerables y la clase media, como siempre, se tiene que rascar con sus propias uñas.

Entonces, y con ese panorama, hoy en mi primer Día del Padre pediría como regalo un paquete de pañales, considerando que entre mayo del año pasado y el mismo mes de este año, este producto aumentó en un 136,7% (según un relevamiento de Focus Market) y encabeza el listado de los que más subieron durante el periodo del estudio. Estamos hablando de un producto cuyo precio dobló al índice de inflación. Para los que piensan que ese aumento es sólo por el mal índice del año pasado, les comento que entre abril y mayo de este año subieron un 5,7% y están en el "top ten" de los productos que más subieron de precio en el arranque del 2019.

En el listado de lo que más subió también está la leche (95,4%), detergentes (81%) y suavizantes (80,5%), todos productos cuyo consumo aumenta en la etapa de crianza de un recién nacido o un bebé.

Con un bebé de dos meses -como es mi caso- en cualquier hogar se triplica el consumo de energía, ya sea gas o electricidad, por cuestiones de alimentación y de abrigo en invierno. Entonces, también habrá un fuerte impacto en esas boletas, más allá del prorrateo de los montos. En este punto, no olvidemos que gran parte de la quita de subsibios que justificaban los aumentos de los últimos años, quedó casi en la nada por la corrida cambiaria y todas sus consecuencias, por lo que aún nos queda tiempo para seguir enfrentando subas de servicios por un largo tiempo.

Si vamos a la salud, una cuestión fundamental para todo ser humano y especialmente para un niño, también tenemos golpes duros. Yo escogí la medicina prepaga para mi bebé porque ofrece una serie de beneficios que hacen que tengas un mejor servicio y que marcan una diferencia que me parece necesaria. Para no hacerlo durante el período electoral, hace algunas semanas se autorizó un aumento de 17,5% en tres tramos en las prepagas, un sector de los más aumentos recibió desde el Ejecutivo nacional. Cuando se completen estas subas, en septiembre, acumularán un incremento del 30% y en la suma interanual acumulán subas por un 42%.

Todos los padres la reman, a pesar de la dificultad, y por eso también aumenta la cantidad de personas que buscan un segundo trabajo. Esto se debe a que los costos de vida aumentan y los salarios perdieron de manera importante ante la inflación durante el 2018 y para este año la situación parece recorrer un camino similar. Si el año pasado la pérdida del poder adquisitivo fue entre un 16% y 17% (hay sectores que perdieron casi el 30%), este año vamos para atrás otra vez y en el primer trimestre ya se perdió un 15% en el sector privado. La cuestión es que con la situación del empleo, está muy difícil conseguir un segundo ingreso y en algunos casos -dependiendo del sector- se pelea incluso por mantener lo que se tiene hasta ahora ante constantes amenazas de cierres de industrias, fábricas y otro tipo negocios.

Entonces, sin duda hoy es un día para celebrar porque ser padre es lo mejor que te puede pasar y hacés lo que sea por un hijo, por más difícil que sea el contexto. Sin embargo, antes de mandar saludos por las redes, yo le pediría a Mauricio y todos los de su equipo que mejor ordenen la situación económica, normalicen el país y bajen la inflación. No espero sus saludos, espero los frutos reales de un trabajo serio. Todo el mundo tiene la voluntad de salir de la crisis y levantar el país, pero se necesitan cuestiones mínima y algo básico es poder tener trabajo.

Así las cosas, y por mas críticas que tenga esta columna, hoy va a ser un día muy feliz porque ninguna cosa -incluso los peores gobiernos- puede quitarte la felicidad que provoca la sonrisa de tu hijo cada mañana.