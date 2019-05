Si sos Anti-Messi, no leas esto

Viste el partido como yo, como todos. Es muy difícil escapar del magnetismo que genera la Champions. El himno suena y tu cuerpo se acomoda en el mejor lugar de tu casa para disfrutar de una tremenda semifinal: Barcelona-Liverpool.

Pero en la previa del choque, ya tenías un dato interesante: Lionel Messi le marcó 24 goles a clubes ingleses en los 32 partidos que disputó contra ellos. Anotó 9 goles al Arsenal, 6 al Manchester City, 4 al Manchester United, 3 al Chelsea y 2 al Tottenham. Liverpool era el único que se salvaba.

Arrancó el partido. Supongo que te inclinabas por el conjunto inglés para que en esos primeros 90 minutos de la semifinal se llevara la victoria del Camp Nou. Por momentos se dio: el equipo de Kloop parecía encontrarle la vuelta al poderío de los catalanes. Pero en el Barcelona juega Luis Suárez y el uruguayo anotó el 1-0.

Luego apareció tu más terrible temor: se despertó la Pulga y todo una fue una fiesta del fútbol. Cuando hizo su primer gol, estoy segura de que dijiste “hasta yo lo hago” destacando la facilidad para anotar con el arco vacío.

Minuto 80, falta y tiro libre. Te juro que pensé en vos en ese momento, en todos tus argumentos, en cada detalle que resaltás y como todo quedó en la nada cuando la Pulga mandó a guardar la pelota, y a tus inventos para no disfrutar del mejor jugador del mundo, justo ahí, en ese ángulo inmortal.

La imagen vale más que cualquier palabra

“Así le pega en el Barcelona, no en la Selección”, “Es lógico que sienta esa camiseta”, “Es un pecho frío y fracasado, esto no cambia nada”, “Ahora hace goles en partidos importantes”.

Supongo que hoy seguís pensando igual, a eso te dedicás, a ser un “Anti-Messi”. Yo estoy del otro lado. Prefiero disfrutarlo juegue donde juegue y haga lo que haga, aunque cuando tengo la oportunidad lo critico, como lo hice en Rusia 2018.

La verdad que no trato de cambiar tu manera de ver el fútbol pero me cuesta de verdad entenderte. No entiendo como no podés disfrutar de su fútbol, de no valorar a un tipo que rompe miles y miles de recórds y que tenemos la suerte de que sea argentino y que juegue para nuestra Selección.

Espero que tengas suerte y que puedas apreciarlo alguna vez. Solo así, creo que no sufrirás tanto en buscar un argumento para odiarlo cuando lo simple es admirarlo.

Ah!, me olvidaba. Lo logró. Messi le marcó al Liverpool. Rompió otra marca.