Selección: no somos nada

Sin rumbo, sin idea, sin nada. La Selección Argentina no sale del punto de partida. No levanta cabeza y duele ver que las esperanzas se van con el tiempo.

No fue una derrota más. Seguimos deambulando y nos creemos más de lo que somos, y la verdad que nos somos nada.

Potencia son otros, nosotros no los somos. Ni teniendo al mejor jugador del mundo nos da ese lugar, porque no tenemos la capacidad de aprovecharlo.

Ayer ante Venezuela, Lionel Messi fue el mejor durante los 90 minutos. Seguro los anti Messi no podrán creer lo que estoy diciendo, pero ellos siempre están, cómodos en sus sillones, para escupir lo que se les venga a la mente.

Pareciera que el Mundial de Rusia fue hace miles de años, pero solo pasaron ocho meses. Y en ese momento no pasó nada. Fue tiempo tirado a la basura.

¿Cuándo comenzaremos de verdad a pensar en Qatar?

La renovación llegó y de lo único que se habló fue del regreso de la Pulga a la Selección. Lo recibimos con video y todo el confite, una máscara que tapa una realidad: Argentina sigue sin identidad, aunque tenga al mejor.

Los dardos fueron para Messi, las encuestas post partido fueron para Messi, las cámaras, las fotos, todo para él. Y dejamos atrás lo más importante.

Venezuela entendió que con ideas claras todo es posible, incluso ganarle a Argentina en Madrid. El equipo de Dudamel llegó con facilidad a nuestro territorio y nuestros defensores solo podían ser espectadores de lujo.

No somos nada. A Rusia clasificamos de casualidad. No podemos disfrutar a Messi. Pero no todo está perdido. Podemos mejorar, si es que encontramos la humildad que nos falta. Se viene Marruecos.