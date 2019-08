El "meteorito" de la nueva economía es imparable, y Mendoza lo sabe

"El impacto del meteorito de la nueva economía es inminente y tenemos que estar preparados", advierte Fernando Barbera, empresario y referente gastronómico de Mendoza, en la presentación del congreso mundial "+B" que acogerá Mendoza el mes que viene. ¿"Meteorito", "nueva economía", "+B"...? ¿Qué es todo esto? En síntesis: pensar y usar el mercado en beneficio de las personas.

El triple impacto global pensado desde acá

¿Cómo definen los consumidores sus decisiones de compra? La pregunta está en boga casi desde el momento mismo del comercio y desde entonces se mantiene en evolución constante con técnicas de marketing, psicología, diseño y big data en la coctelera.

Aunque a simple vista la superficialidad de la publicidad en redes o TV parece imbatible, los movimientos sociales que militan por un consumo consciente tienen cada vez más llegada a los consumidores. Esto obliga a las empresas a empezar a pensar en un giro hacia al menos uno de dos sentidos clave hoy: lo social y lo ambiental.

"El mercado en beneficio de las personas"

Esto último es lo que encarna el movimiento “+B” o “Sistema B”, que apuesta a utilizar la propia fuerza del mercado en beneficio de lo social y el cuidado del planeta.

Del 11 al 13 de septiembre próximos Mendoza acogerá al congreso mundial +B, del cual participarán 1.000 personas de 30 países distintos con un mismo objetivo: cómo encauzar la economía para que impacte de manera positiva.

Barbera, cuya familia regentea restaurantes emblemáticos como los de La Marchigiana, es miembro del directorio de Sistema B y piensa el negocio desde esa visión. “No hay otra; el meteorito nos va a impactar y solo van a sobrevivir las empresas que hayan entendido el cambio”, comenta en una charla con periodistas. En este tren, pone a negocios y consumidores en una misma sintonía: la del propósito.

“Dicen que los jóvenes se cansan y cambian cada vez más rápido de trabajo; es lógico que esto sea así si no ven un propósito, y no lo verán si la empresa no tiene un propósito más allá de simplemente hacer dinero”, analiza.

Planteado el escenario, volvamos a la pregunta: ¿Cómo definen los consumidores sus decisiones de compra? Si hay un propósito social real de fondo (no la malograda Responsabilidad Social Empresaria), es muy probable que elijamos un producto B.

El concepto lo comparten y ejercen desde empresas locales como la cadena de confiterías Bianco & Nero hasta gigantes multinacionales como Danone (en Mendoza, Villavicencio) ó Natura (cosméticos).

De todo esto se hablará en el congreso +B, que contará con importantes invitados del ámbito empresario, político y del tercer sector a nivel internacional, y Mendoza tiene la oportunidad de resaltar como base de la economía de impacto para el país y, por qué no, Latinoamérica.

Acerca del Encuentro +B

Bajo el lema “Vivamos el Impacto”, la segunda edición global del evento se llevará a cabo en la Nave Cultural del 11 al 13 de septiembre y reunirá a los principales líderes del Movimiento B de más de 30 países, de los cuales 14 son de América Latina.

Los 1.000 participantes buscarán inspirarse, conectarse y nutrirse de experiencias para definir acciones conjuntas que ayuden a dar solución a la inequidad y la crisis climática partiendo de la fuerza del propio mercado. La dinámica será a través de charlas plenarias, encuentros empresariales, iniciativas transformadoras, charlas inspiracionales, actividades y talleres de conexión con la naturaleza. El cierre se celebrará con el reconocido Festival Internacional de Innovación Social (FiiS).

Entre los conferencistas internacionales estarán: Otto Scharmer, Fundador y Director del Presencing Institute - MIT; Halla Tómasdóttir, CEO de The B Team, Marina Silva, política, ecologista y exministra de Medio Ambiente y senadora de Brasil; Yolanda Kakabadse, expresidente de WWF Internacional y miembro del B Team; Juan Carlos Mora Uribe, CEO de Bancolombia, Jeff Furman, expresidente de Ben & Jerry´s,Guilherme Leal, cofundador y presidente de Natura; Carolina Schmidt, ministra de Medioambiente de Chile; entre otros.

>>> Más información en la web del evento, www.encuentrob.org.